Израильская армия возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не вернёт заложников, удерживаемых в анклаве, в субботу, заявил 11 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если ХАМАС не вернёт наших заложников к полудню субботы, перемирие закончится, и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен», — заявил Нетаньяху после встречи с членами военного кабинета.

«В свете заявления ХАМАС о его решении нарушить соглашение и не освобождать наших заложников, вчера вечером я отдал приказ ЦАХАЛ сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа. Эта операция проводится в эти часы и будет завершена в самое ближайшее время», — добавил Нетаньяху.

Премьер Израиля не уточнил, сколько заложников должна освободить группировка. The Times of Israel отмечает, что по условиям мирного соглашения в субботу должны быть освобождены трое израильских заложников.

ХАМАС обвиняет Израиль в нарушении перемирия

ХАМАС вечером в понедельник объявил, что отложит на неопределённый срок освобождение следующей группы израильских заложников, запланированное на 15 февраля.

Причиной такого решения в группировке назвали нарушение режима прекращения огня Израилем. Эти нарушения, как утверждают боевики, включают задержку возвращения перемещённых лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним в различных районах сектора и непредоставление доступа гуманитарной помощи «во всех согласованных формах».

Группировка при этом заявила, что «дверь остаётся открытой» для того, чтобы обмен «прошёл в срок», и призвала посредников оказать давление на Израиль.

Израиль обвинил ХАМАС в «полном нарушении» соглашения

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал заявление ХАМАС «полным нарушением» соглашения о перемирии.

Он поручил Армии обороны Израиля подготовиться «к любому возможному сценарию развития событий в Газе» и защитить населённые пункты. «Мы не допустим возврата к реальности 7 октября», — подчеркнул Кац.

Израильские военные также заявили, что повышают уровень готовности на юге Израиля и укрепляют этот район, чтобы повысить его «готовность к различным сценариям».

Что сказал Трамп?

Президент США Дональд Трамп накануне призвал Израиль отменить соглашение о прекращении огня с ХАМАС и потребовал от группировки вернуть всех заложников к полудню субботу, иначе, по его словам, «разразится ад».

«Если все заложники не будут возвращены к субботе в 12:00 — я думаю, это подходящее время — я бы сказал, отмените его [соглашение о перемирии], … иначе разразится ад», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

«Их следует вернуть к 12:00 субботы, а если их не вернут — всех, а не… по два и по три, и по четыре, и по два. В субботу в 12:00, а после этого, я бы сказал, разразится полный ад», — повторил он.

На вопрос, что может повлечь за собой «полный ад» в Газе, Трамп ответил: «Вы узнаете, и они узнают — ХАМАС узнает, что я имею в виду».

На прошлой неделе Трамп объявил, что США готовы взять сектор Газа «под свой контроль» и заняться развитием территории. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, сектор Газа должен превратиться в ближневосточную «Ривьеру», а палестинцам не следует туда возвращаться.

Трамп также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе Газа.

О соглашении между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии и освобождении заложников в январе при посредничестве Катара, США и Египта. Этому предшествовали переговоры длиной почти в год. Первое прекращение огня в Газе в ноябре 2023 года продлилось около недели.

Сделка предполагает три этапа, первый из которых вступил в силу 19 января и продлится 42 дня. По условиям договора, ХАМАС на первом этапе должен освободить 33 заложника, восемь из которых, по оценке израильских властей, уже мертвы. Израиль в обмен согласился выпустить тысячи палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах, и пропускать в Газу до 600 грузовиков с гуманитарной помощью в сутки. Кроме того, жителям сектора позволили вернуться с юга на север анклава.

На данный момент из плена ХАМАС вернулись 16 человек, включая пятерых граждан Таиланда. Израиль в ответ освободил 650 палестинских заключенных.

Всего в плену ХАМАС в Газе остаются 73 человек, почти половина из которых считаются погибшими.

Переговоры по второму и третьему этапу соглашения ещё не начались. Ожидается, что второй раунд будет включать освобождение всех оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

На третьем этапе будут возвращены оставшиеся тела погибших заложников и начнётся восстановление Газы под надзором Египта, Катара и ООН.