В Джамбайском районе Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Видео и фотографии об этом появились в социальных сетях.

В пресс-службе областного УБДД «Газете.uz» сообщили, что авария произошла 11 февраля около 7:00 на 1079-м километре автодороги М-39.

Автобус Zhongtong на мосту столкнулся с автомобилем Cobalt. В результате резкого торможения автобус опрокинулся.

Фото: Социальные сети.

В результате аварии погиб один пассажир — 68-летний мужчина. О пострадавших не сообщается. На фотографиях у автобуса видны разбитые окна.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся доследственная проверка.