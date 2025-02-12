Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана выявил необоснованные начисления в первом полугодии 2024 года за услуги по вывозу бытовых отходов в Наманганской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе изучений, проведённых территориальным управлением комитета, выяснилось, что компании Namangan Musaffo Iqlim и Toza Hudud начислили более 18 млрд сумов свыше 1,1 миллиона потребителей в 10 районах за услуги, которые фактически не оказывались.

Специальная комиссия возбудила в отношении этих обслуживающих организаций дела о нарушении требований статей 19 и 21 закона «О защите прав потребителей», даны предписания по перерасчёту излишне начисленных средств.

В 2024 году после обращений граждан в работе Namangan Musaffo Iqlim уже выявляли нарушения. Компании тогда было предписано вернуть 11 млрд сумов 762512 потребителям.

Подобные случаи фиксировались и в других регионах с другими компаниями. Так, в Сырдарьинской области Гулистанский филиал организации Toza Hudud за 2023 год и первые четыре месяца 2024 года незаконно начислил 41,9 тысячи потребителям долги в 260,6 млн сумов. В результате разбирательств суммы были пересчитаны.

В Ферганской области многим домохозяйствам за 2023 год и первую половину 2024 года начисляли задолженность за неоказанные услуги. В результате проверок в пользу потребителей был обеспечен перерасчёт на сумму более 40 млрд сумов.

В Сырдарьинской области по итогам проверки выяснилось, что организация Toza Hudud незаконно начислило 528,6 млн сумов 144,8 тысячи потребителей в 51 махалле.

Напомним, в конце декабря Законодательная палата приняла закон об ограничении оплаты за электроэнергию при наличии долгов за вывоз бытовых отходов. Депутаты активно обсуждали поправки и в итоге решили предоставить 5 дней на погашение долга до введения ограничений.

Финансист Отабек Бакиров отметил, что Комитет по конкуренции должен провести полную проверку деятельности служб вывоза отходов в каждом районе, независимо от наличия или отсутствия жалоб населения.

«До тех пор, пока услуги по вывозу мусора не будут полностью переведены на договорную основу и процесс не будет полностью цифровизирован, закон „о мусоре“ (имеется в виду вышеуказанный закон о связанности платы за мусор и электричество — ред.) не должен вступать в силу», — написал он в своём Telegram-канале.

Финансист также задался вопросом, как можно привязать долги за вывоз мусора к оплате за электроэнергию, если с миллионами потребителей услуг по вывозу мусора даже не заключены договоры.