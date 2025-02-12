Мексиканский залив на картах сервиса Google Maps официально переименован в Американский залив для пользователей из США, сообщает CNN.

Переименование топонима произошло на основании распоряжения президента США Дональда Трампа от 20 января 2025 года. Две недели назад Google подтвердила, что последует указу Трампа, так как компания придерживается «давней практики применения изменений, когда их обновляют в официальных правительственных источниках».

«Люди, использующие Maps в США, увидят Американский залив, а люди в Мексике увидят Мексиканский залив. Все остальные увидят оба названия», — говорится в заявлении корпорации.





Как выглядит название залива для пользователей из других стран мира.

Впервые Трамп заявил о планах переименовать Мексиканский залив 7 января. «Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив, который охватывает большую территорию. Американский залив, какое красивое название. И оно уместно», — сказал он тогда.

В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку, включая США, в «Мексиканскую Америку» — историческое название, которое использовалось в ранних картах региона. «„Мексиканская Америка“, звучит неплохо», — заявила Шейнбаум, указывая на карту 1607 года с изображением Северной Америки.

Агентство Reuters отмечало, что изменение названия Мексиканского залива вряд ли будет признано на международном уровне.