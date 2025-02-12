Шахматы Фишера, известные также как шахматы-960, стремительно набирают популярность, а новый турнирный цикл Freestyle Chess Grand Slam уже успел встряхнуть шахматный мир. Турнир в Германии вызвал небывалый ажиотаж благодаря участию Магнуса Карлсена, новому формату соревнований и солидному призовому фонду, а также протекавшему на фоне конфликту с Международной федерацией шахмат.

В числе участников турнира — гроссмейстеры из Узбекистана Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов, и один из них уже сумел сотворить сенсацию.

Обозреватель «Газеты.uz» Георгий Шванов рассказывает о Freestyle Chess и участии в нём узбекистанских шахматистов.

Варианты модификации начальной позиции в шахматах в разное время предлагали разные выдающиеся игроки. Так, советский гроссмейстер и участник матча на первенство мира Давид Бронштейн придумал вариант, в котором игроки сами заранее расставляют фигуры по одной, ориентируясь на то, как это делает противник. Одиннадцатый чемпион мира, американец Роберт Фишер упростил эту идею. Он искал способ избавить шахматы от необходимости заучивать большой объем дебютной теории — первой стадии игры.

Роберт Фишер.



В современных шахматах начало партии имеет огромное значение, и даже сильнейшие игроки, попавшись на подготовку соперника, проигрывают партии без борьбы. С другой стороны, гроссмейстеры топ-уровня, такие как Левон Аронян, жалуются, что хорошая дебютная подготовка нивелирует разницу в силе игры, и позволяет более слабым шахматистам удерживать партии против фаворитов.

Фигуры в шахматах Фишера ходят точно так же, как и в классических (за исключением особенностей проведения рокировки). Отличие — в их расположении. Если пешки, как при стандарте, занимают второй ряд, то фигуры располагаются по первому ряду случайным образом. Единственные требования — слоны должны стоять на полях разного цвета, а король находиться между двумя ладьями. С учётом этих ограничений, существует 960 возможных стартовых позиций. Это число дало другое популярное название игре — шахматы-960.

Одна из возможных начальных позиций в шахматах Фишера.



По мнению самого Фишера, а также поклонников игры, количество позиций настолько велико, что человек не способен запомнить лучшие первые ходы в каждой из них, и будет вынужден думать самостоятельно с самого начала.

Долгое время шахматы Фишера воспринимались как своего рода развлечение, несмотря на одобрительные отзывы от многих известных гроссмейстеров. Первый чемпионат мира по шахматам-960 прошёл в 2001 году в немецком Майнце, а первый большой турнир — там же в 2002. Как турниры, так и матчи за первенство мира по шахматам Фишера не привлекали большого внимания общественности и не имели официального статуса, подтверждённого Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

Уэсли Со.



Первый чемпионат мира под эгидой FIDE прошёл лишь в 2019 году, его победителем стал американский гроссмейстер Уэсли Со. Курьёзно, что на следующем чемпионате, проведённом в 2022, в партии против Яна Непомнящего он сделал невозможный по правилам ход — поскольку рокировка в этой разновидности несколько отличается от обычной, американец попытался спрятать своего короля, когда это было недопустимо.

Freestyle Chess 2024 года.



Интерес к шахматам Фишера резко усилился после того как в 2024 году немецкий меценат Ян Хенрик Бюттнер организовал турнир, для которого применили определение Freestyle Chess, с призовым фондом 200 тысяч долларов. Он предложил сильнейшему игроку мира Магнусу Карлсену придумать формат турнира, в котором тот сам бы хотел сыграть. Экс-чемпион мира выбрал шахматы Фишера и жеребьёвку в виде рапид-турнира по круговой системе с дальнейшими матчами на выбывание со стандартным контролем времени.

Ян Хенрик Бюттнер.



Начальная позиция в каждом туре определяется жеребьёвкой и является общей для всех участников. Игрокам даётся время подготовиться и наметить план игры, но без помощи шахматных программ. При этом допускается участие секунданта (тренера шахматиста), но Магнус Карлсен принципиально анализирует стартовые позиции самостоятельно.

Поскольку основные принципы начала игры в шахматах Фишера не отличаются от классических — занятие центра доски и скорейшее развитие фигур, многие участники выбирали одинаковые первые ходы, что приводило к комичным ситуациям.

Жеребьёвка начальной позиции.



Карлсен сам же и отобрал остальных участников прошлогоднего турнира, которыми стали самые сильные и перспективные шахматисты мира, и стал его победителем, одолев в финале Фабиано Каруану. В этом турнире участвовал и Нодирбек Абдусатторов. Став победителем рапид-части соревнования, он дошёл до полуфинала, где уступил норвежцу и занял четвёртое место.

Соревнование вызвало интерес широкой шахматной публики, как хорошо подобранным составом участников, так и необычной формой проведения. Турнир Freestyle Chess Grand Slam внедрил несколько инноваций, направленных на повышение зрелищности и вовлеченности аудитории.





В частности, игроки оснащены датчиками, измеряющими их пульс во время партии. Эти данные транслируются зрителям, позволяя им наблюдать за эмоциональным состоянием шахматистов в напряжённые моменты.

Также установлены «исповедальные» кабины. В перерывах между ходами участники могут зайти в специальную звукоизолированную кабину и поделиться своими мыслями о текущей позиции, стратегии или ощущениях. Эти записи затем транслируются зрителям, предоставляя уникальный взгляд на процесс мышления гроссмейстеров.

Перед началом каждой партии игрокам предоставляется время для обсуждения случайно выбранной стартовой позиции. Это позволяет им адаптировать свои стратегии и делиться первоначальными впечатлениями о расстановке фигур.

Эти нововведения направлены на то, чтобы сделать шахматные партии более динамичными и привлекательными для широкой аудитории, а также предоставить зрителям более глубокое понимание внутреннего мира профессиональных шахматистов.

Вдохновлённые этим успехом, Карлсен и Бюттнер объявили о проведении в 2025 году целой серии турниров, которую назвали Freestyle Chess Grand Slam Tour. Помимо Германии, соревнования пройдут во Франции, США, Индии и ЮАР.

Жавохир Синдаров (справа).



Среди участников — победители прошлогоднего турнира, топ-игроки рейтинг-листа (среди них Нодирбек Абдусатторов), чемпион мира Доммараджу Гукеш, а также победители масштабного отбора, которыми стали узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров и Владимир Федосеев (Словения). Стоит отметить, что первоначально по регламенту должен был играть Вишванатан Ананд. Но многократный чемпион снялся с турнира, и его место занял ставший вторым в отборе Синдаров.

Призовой фонд первого этапа — 750 тысяч долларов. Победитель получает 200 тысяч долларов, игрок, ставший последним — 7500 долларов.

Организаторы выразили намерение объявить эту серию чемпионатом мира по шахматам Фишера, что не устроило ФИДЕ. Федерация утверждает, что обладает исключительным правом на проведение и присвоение титулов чемпионатов мира по всем видам шахмат, включая Chess960. Организаторы Freestyle Chess Grand Slam Tour намеревались назвать свою серию турниров «чемпионатом мира», что вызвало возражения со стороны ФИДЕ. В результате, организация пригрозила возможными юридическими мерами.

Магнус Карлсен публично объявил о нежелании иметь дело с ФИДЕ, а Бюттнер — о готовности к «войне» с ней. Против федерации играет и тот факт, что крупнейший шахматный сайт — Chess.com, с которым связаны самые популярные шахматные инфлюенсеры, Хикару Накамура и Леви Розман, выступает в поддержку Grand Slam Tour.

Впоследствии, организаторы Freestyle Chess отложили решение о присвоении титула чемпиона мира до конца года. На данный момент переговоры между сторонами продолжаются.

Первый этап Freestyle Chess Grand Slam достиг стадии полуфинала. Нодирбек Абдусатторов не смог одолеть Магнуса Карлсена, но Жавохир Синдаров совершил сенсацию. Сперва он стал вторым на предварительном рапид-турнире, благодаря чему получил право выбрать себе соперника. Ожидалось, что он остановится на ком-то из занявших места в конце таблицы, но Жавохир озвучил имя Хикару Накамуры — третьего номера мирового рейтинга, действующий чемпион мира по шахматам Фишера.

Матч проходил в упорной борьбе, в первой классической партии американец имел большие шансы победить, но удача сопутствовала нашему соотечественнику. Удержавшись в основной стадии противостояния, он победил на тай-брейке и прошёл в полуфинал. Накамура не смог сдержать эмоций и был сильно разочарован, предложив ничью, что гарантировала победу Синдарову. После партии американский гроссмейстер даже заговорил о завершении карьеры.

В полуфинале Синдарову противостоит второй номер мирового рейтинга Фабиано Каруана из США. Их первая партия завершилась вничью. Здесь оба игрока с исключительной точностью ориентировались в незнакомой позиции. Партия шла к чистой ничьей, за исключением одного критического момента в конце, когда Каруана совершил грубую ошибку, но Жавохир Синдаров не уловил шанса на победу.

Упущенный шанс для узбекского гроссмейстера, который, тем не менее, доказал, что способен сражаться с сильнейшими шахматистами мира.

Нодирбек Абдусатторов.



Нодирбеку Абдусатторову в нокауте играет за распределение 5−8 мест. Его первый противник — Алиреза Фирузджа из Франции, с которым он также разошёлся мирно. Узбекистанец атаковал с предельной точностью, пока в определённый момент не упустил инициативу.

12 февраля состоятся вторые партии. Трансляции встреч можете посмотреть на официальных каналах Chess.com, Chess.24, а также UzChess (на узбекском) и City Chess (на русском).