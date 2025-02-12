Военный суд Узбекистана в среду вынес приговор в отношении 10 человек, обвинённых по уголовному делу о покушении на бывшего сотрудника Администрации президента Комила Алламжонова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Согласно приговору, Шухрат Расулов получил 23 года лишения свободы, Джавлан Юнусов — 18 лет 6 месяцев, Шохрух Ахмедов — 23 года, Исмоил Жахонгиров — 23 года и Дониёр Ташходжаев (бывшийпервый замначальника ГУВД Ташкента) — 7 лет.

Оставшиеся 5 подсудимых также приговорены к лишению свободы «соответственно их деяниям». Их имена не называются.