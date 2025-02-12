Узбекская шахматистка Гулрухбегим Тохиржонова, которая в последние годы выступала за сборную США, вновь будет представлять Узбекистан. Об этом сообщила Федерация шахмат.

Спортсменка, получившая звание женского гроссмейстера в 2016 году и мастера спорта международного класса в 2024 году, объяснила своё возвращение тем, что в Узбекистане шахматам уделяется большое внимание наряду с другими сферами, а также отмечаются прозрачность, открытая политика и усилия по восстановлению справедливости.

«Это подтверждается успехами наших шахматистов на международной арене. Пять лет назад я уехала в сборную США по разным причинам и там добилась хороших результатов. Однако моя главная цель и мечта, как и у моей сестры, всегда была играть за нашу национальную команду и делать её сильнее. Мне предложили вернуться — и я с радостью согласилась», — сказала она.

«Дело не в деньгах или обещаниях — я всегда хотела выступать под флагом своей страны. Но в какой-то момент обстоятельства вынудили меня уйти. Если бы я не почувствовала, что в Узбекистане изменилась атмосфера, а в Федерации шахмат стали больше уделять внимания спортсменам, я бы не вернулась», — приводит слова шахматистки блогер Хушнудбек Худойбердиев в своём Telegram-канале.

В сентябре 2024 года во время встречи шахматистов, вернувшихся с Олимпиады в Ташкент, председатель Федерации шахмат Алишер Саъдуллаев заявил, что ведёт переговоры о возвращении Гулрухбегим Тохиржоновой в национальную сборную.

«Если она примет участие в шахматной Олимпиаде 2026 года, которую примет Ташкент, в составе сборной Узбекистана, это станет для нас большой радостью», — добавил он.

После конфликта с руководством Федерации шахмат Узбекистана Гулрухбегим Тохиржонова с 2020 года выступает за Федерацию США, а с 2021 года — за американскую сборную после того, как заняла второе место на чемпионате США. В видеообращении, опубликованном в январе 2022 года, она заявила, что покинула команду из-за первого заместителя главы Федерации, генерала в отставке СГБ (Государственной службы безопасности) Хусана Турдиалиева.

«Да, мой уход действительно был связан с Хусаном Турдиалиевым и его действиями. Во-первых, мне и моим сёстрам (Хулкар Тохиржонова и Нафиса Муминова — ред.) не разрешили защищать честь Узбекистана в составе сборной. Нам попросту не дали такой возможности. Во-вторых, с финансовой точки зрения Федерация не поддерживала нас в течение 15 лет», — говорила она в своём видеообращении.

Она также отметила: «Я была бы счастлива защищать честь своей страны, но в сложившихся обстоятельствах решила уехать ради собственного развития. Если в Федерации произойдут изменения, я обязательно вернусь и снова буду играть за Узбекистан».

В начале 2021 года Хулкар Тохиржонова заявила, что разногласия между шахматистами и федерацией возникли из-за того, что дочь Хусана Турдиалиева также играла в шахматы.

«Наши проблемы начались ещё в 2000-х годах, так как мы выступали в одной возрастной категории. Мы всегда обыгрывали её и никогда не шли на договорные поражения. Кто-то отдавал ей очки, но мы этого не делали. Именно с этого всё началось», — утверждала она.

На шахматных Олимпиадах 2022 и 2024 годов Тохиржонова отказалась играть против сборной Узбекистана.