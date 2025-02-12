Институт макроэкономических и региональных исследований при Кабинете министров (ИМРИ) представил анализ цен автомобилей на вторичном рынке Узбекистана по итогам января.

Популярные модели

В прошлом месяце цены на популярные местные автомобили снизились по сравнению с декабрём. В частности:

Onix:

с маленьким пробегом — на 2,4% (с 14 350 до 14 000 долларов),

с большим пробегом — на 1,5% (с 13 000 до 12 800 долларов);

Lacetti:

с маленьким пробегом — на 0,7% (с 15 000 до 14 900 долларов),

со средним пробегом — на 1,4% (с 14 500 до 14 300 долларов),

с большим пробегом — на 1,7% (с 13 327 до 13 095 долларов);

Cobalt:

с маленьким пробегом — на 1,4% (с 12 901 до 12 725 долларов),

со средним пробегом — на 2,4% (с 12 300 до 12 000 долларов),

с большим пробегом — на 1,7% (с 11 700 до 11 500 долларов);

Nexia:

со средним пробегом — на 1,8% (с 11 400 до 11 200 долларов),

с большим пробегом — (с 10 500 до 10 465 долларов);

Spark:

со средним пробегом — на 1% (с 10 300 до 10 200 долларов),

с большим пробегом — на 1,1% (с 9 300 до 9 200 долларов);

Damas:

с маленьким пробегом — на 0,5% (с 8 135 до 8 098 долларов),

со средним пробегом — на 1,4% (с 8 000 до 7 886 долларов),

с большим пробегом — на 4,1% (с 7 300 до 7 000 долларов).

Дорогие модели

Хотя средняя цена на автомобили с маленьким пробегом Equinox и Malibu выросла, стоимость автомобилей со средним и большим пробегом продолжила снижаться. В частности:

Malibu:

со средним пробегом — на 2,1% (с 29 100 до 28 500 долларов),

с большим пробегом — на 1,6% (с 25 000 до 24 600 долларов),

с маленьким пробегом, напротив, подорожал на 1,2% (с 29 650 до 30 000 долларов);

Equinox:

со средним пробегом — на 1,6% (с 30 500 до 30 000 долларов),

с большим пробегом — без изменений (26 500 долларов),

с маленьким пробегом подорожал на 0,9% (с 34 000 до 34 308 долларов);

Tracker:

с маленьким пробегом — на 1,6% (с 18 700 до 18 403 долларов),

со средним пробегом — на 2,3% (с 17 700 до 17 300 долларов),

с большим пробегом — на 2,9% (с 17 000 до 16 500 долларов).

Цены на иномарки также снизились.

Elantra:

со средним пробегом — на 2,3% (с 21 500 до 21 000 долларов),

с большим пробегом — на 4,8% (с 21 000 до 19 995 долларов);

Tucson:

с маленьким пробегом — на 1,5% (с 33 500 до 33 000 долларов),

со средним пробегом — на 0,8% (с 31 750 до 31 500 долларов),

с большим пробегом — на 2,0% (с 25 500 до 25 000 долларов);

Sportage:

с маленьким пробегом — на 1,4% (с 29 000 до 28 600 долларов),

со средним пробегом — на 1,8% (с 27 500 до 27 000 долларов);

Seltos:

с большим пробегом — на 2,1% (с 23 500 до 23 000 долларов).

Электромобили

За прошлый месяц цены на электромобили с большим пробегом BYD E2 (15 250 долларов) и Yuan Up (20 000 долларов) остались без изменений. Однако на другие модели наблюдалось снижение средних цен:

BYD E2:

новый — на 1,8% (с 17 100 до 16 800 долларов),

со средним пробегом — на 2,9% (с 15 970 до 15 500 долларов);

BYD Han:

новый — на 0,9% (с 32 500 до 32 200 долларов),

с большим пробегом — на 2,9% (с 31 750 до 31 250 долларов);

BYD Song Plus DM-i Champion:

новый — на 0,3% (с 29 100 до 29 000 долларов),

со средним пробегом — на 1,1% (с 27 200 до 26 900 долларов),

с большим пробегом — на 2,8% (с 24 999 до 24 300 долларов);

Методология

Автомобили были распределены по следующим категориям в зависимости от пробега и года выпуска:

Автомобили 2023−2024 годов выпуска с пробегом до 20 000 км — маленький пробег;

Автомобили 2023−2024 годов выпуска с пробегом от 20 000 до 50 000 км, а также автомобили 2021−2022 годов выпуска с пробегом до 40 000 км — средний пробег;

Автомобили 2023−2024 годов выпуска с пробегом свыше 50 000 км, 2021−2022 годов выпуска с пробегом более 40 000 км, а также все автомобили 2020 года выпуска — большой пробег.

Ранее компания KPMG Uzbekistan представила анализ авторынка в Узбекистане и факторы формирования стоимости автомобилей. Как указано в исследовании, пошлины могут достигать 70% и выше от стоимости иномарки. Среди барьеров, препятствующих развитию рынка, также указываются сложные требования по сертификации и проблемы с топливом.

Центробанк в своём обзоре отмечал, что в январе-июне в Узбекистане наблюдалось снижение темпов роста цен на автомобили. Это произошло на фоне роста ставок по автокредитам, а также сокращения выдачи таких займов в 2,1 раза. Снижение активности на рынке может быть связано с повышением платы за регистрацию авто.

По итогам 2024 года выдача потребительских и автокредитов, оформленных в национальной валюте, сократилась в 2,1 раза.