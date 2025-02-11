Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) за 2024 год.

Узбекистан в новом рейтинге занял 121-е место из 180. По 100-балльному индексу (где 0 — крайне высокий уровень коррупции, а 100 — крайне низкий) Узбекистан набрал 32 балла (годом ранее — 33 балла). Столько же баллов у Анголы, Эквадора, Кении, Шри-Ланки и Того. Это первое снижение рейтинга Узбекистана с 2012 года, когда у страны было 17 баллов.

Transparency International.

Средний показатель по Восточной Европе и Центральной Азии остаётся одним из самых низких в индексе за 2024 год и составляет 35 баллов из 100.

«В разных странах слабость демократических институтов и ослабление верховенства права усугубляются на фоне сохраняющейся нестабильности и внешнего давления. Это создаёт благоприятную среду для процветания коррупции, а также подрывает общественное доверие, препятствует устойчивому развитию и реализации мер по борьбе с изменением климата», — говорится в региональном обзоре Transparency International.

Лучший результат в регионе показали Грузия с 53 баллами, Армения (47 баллов) и Черногория (46). В четвёрке замыкающих стран — Россия (22), Азербайджан (22), Таджикистан (19) и Туркменистан (17).

Казахстан набрал 40 баллов, Кыргызстан — 25.

Рейтинг седьмой год подряд возглавляет Дания, которая демонстрирует самый высокий показатель — 90 баллов. За ней расположились Финляндия (88 баллов) и Сингапур (84).

Индекс замыкают Венесуэла (10 баллов), Сомали (9) и Южный Судан (8).