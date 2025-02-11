В выходные один из самых знаменитых ташкентских трамваев — «РВЗ-6М2», забытый на многие годы в одном из автобусных парков, обнаружился в удручающем состоянии на берегу канала Актепа.





Ответ на вопросы журналистов и пользователей социальных сетей в понедельник дал хокимият Шайхантахурского района, который заявил, что трамвай установлен на будущей круглосуточной прогулочной аллее именно по его инициативе.

«Старый трамвайный вагон» должен «всколыхнуть яркие воспоминания, связанные с трамвайным маршрутом №17, ходившим по массиву Актепа несколько лет назад», и стать «в определённом смысле привлекательным символом данной аллеи», говорится в сообщении.





В хокимияте обещали отреставрировать вагон 1987 года выпуска, превратив его в «исторический экспонат», где отдыхающие смогут делать снимки в «фотозоне перед трамваем». Администрация заявила, что открыта к предложениям «населения и активистов» об «эффективном использовании трамвая в туристических и других целях».

Компания «Тошшахартрансхизмат», на балансе которой в последние годы находился рижский красавец «РВЗ-6» вместе с 14 российскими вагонами «КТМ-19», комментарии не предоставила, несмотря на запросы.

Спасибо, что не порезали?

«РВЗ-6» может быть последним трамвайным вагоном, вообще сохранившимся в Ташкенте. Остальные 14, которые хранились под открытым небом, без какой-либо консервации, в 12-м автобусном парке, могли быть отправлены на металлолом (сейчас их там нет). О таких планах стало известно в конце 2024 года.

«РВЗ-6» на фоне трамваев «КТМ-19» в 12-м автопарке в мае 2021 года. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



В 2021 году, к пятилетию закрытия трамвайного движения в столице, «Газета.uz» публиковала материал о 15 трамваях, хранящихся на задворках автобусного парка. Сюда их привезли летом 2020 года после продажи территории бывшего трамвайного депо №2 в Чиланзарском районе. Тогда сообщалось, что все 15 трамваев могут отправить в Самарканд — единственный город с трамваем в Узбекистане.

Четыре года назад у трамвая были колеса, хотя на кузове уже видны повреждения от неправильной перевозки. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



За годы «хранения» трамваи пришли в негодность. Ещё четыре года назад «РВЗ-6» стоял на своих колёсах. Куда потом пропали обе вагонные тележки, неизвестно. Из-за неоднократных подъёмов с использованием тросов корпус в нескольких местах уже был порван.

Несмотря на это, трамвай мог бы стать отличным экспонатом музея транспорта, если бы такой решились открыть в Узбекистане. Его можно было отреставрировать и отдать достойную дань памяти важному виду транспорта, служившему ташкентцам 100 лет. Но властям и меценатам это, похоже, неинтересно, как и идея создания музея авиации.

«РВЗ-6» во 2-м депо после покраски. Фото: Артур Мыскин, transphoto.org, октябрь 2016 года.



В 2016 году, когда трамвай закрывали, были сообщения о возможной передаче вагона в Музей железнодорожной техники, но эти планы не осуществились.

На новом пристанище — прогулочной аллее — трамвай брошен прямо на бетон, без колёс, покосившийся на левый бок, с деформированным от небрежных перемещений корпусом, разорванными боками и разбитыми окнами.





Вагон стоит без охраны, с открытой дверью. Он вызывает интерес прохожих, в него заходят дети. В то же время есть риск, что отдельные детали могут быть растащены.

Активисты пытались получить трамвай

В конце декабря группа транспортных энтузиастов, узнав о планах отправить 15 трамвайных вагонов на металлолом, обратилась в «Тошшахартрансхизмат», чтобы узнать, как можно спасти «РВЗ-6». Там ответили, что поскольку вагон является государственным имуществом, то его можно приобрести через аукцион. Активисты были готовы собрать средства на покупку и реставрацию вагона, начались поиски места для его установки.

Тогда же два представителя активистов поехали в 12-й автопарк, чтобы осмотреть трамвай. Он лежал на земле без тележек, но был не настолько покорёжен, как после последней транспортировки. То, что трамвай передадут Шайхантахурскому хокимияту, стало неожиданностью.





Аброр Сатимов (автор идеи создания музея авиации) от имени энтузиастов отправлял письма в Кабинет министров, хокимият и Министерство транспорта с просьбой посодействовать сохранить трамвай. В письмах запрашивалась не финансовая помощь, а юридическая и организационная. Для размещения вагона предлагались две локации, связанные с бывшими маршрутами трамвая.

«Письменных ответов не было. Но были звонки из разных ведомств — даже почему-то из Министерства культуры — с похожими вопросами: „Зачем вам трамвай?“ „Что вы хотите с ним сделать?“ „Вы же не собираетесь открывать музей?“» — рассказал «Газете.uz» Аброр Сатимов.

«Отдельная история — как принимали письма в приёмных госорганов. Где-то отказывались принимать письмо, говоря: „В Ташкенте ведь нет трамвая“, и приходилось спорить, чтобы его приняли», — добавил он.

«Трамвай находится в очень плачевном состоянии и требует поэтапного и основательного восстановления. Корпус, внешние и внутренние детали сильно повреждены или утеряны из-за небрежного хранения и непрофессионального способа перевозки. Части кузова местами вырваны, порваны тросом. Это работа не на один месяц. Как и кто будет этим заниматься на аллее и какой вид получит трамвай по окончании работ, неизвестно. Я уверен, что чиновники, решившие отвезти трамвай туда, не задавались подобными вопросами», — отметил энтузиаст.





«Единственный сохранившийся трамвай „РВЗ-6М2“ важен как часть истории города. Ещё есть шанс спасти частичку истории и символ Ташкента и сделать это правильно», — заявил он.

Трамваи «КТМ-19» в 12-м автопарке в декабре 2024 года. Сейчас их уже нет. Часть из них также можно было бы использовать для музея.



Почему сохранить память об общественном транспорте — это важно?

История города — это не только архитектура и памятники, но и транспорт, который более ста лет связывает его районы, определяет ритм жизни.

Создание музея общественного транспорта позволило бы сохранить не только малочисленные уцелевшие образцы техники, но и память о городском прошлом, о том, как развивалась его экономика и технологии.

Музей бы также мог стать образовательной площадкой для детей, а архивы документов, которые обычно сопутствуют экспозициям, помогли бы планировать и улучшать современные транспортные системы.

Во многих городах мира коллекции таких музеев участвуют в городской жизни — фестивалях и интерактивных экскурсиях. Например, Санкт-Петербург ежегодно проводит в честь Дня города парад ретротехники по центральным улицам, его традиционные участники — образцы автобусов, троллейбусов, трамваев и спецтехники. Музей городского пассажирского транспорта действует в Минске, а музей транспорта Москвы — не только выставочное, но и общественное пространство, где проводят лекции, мастер-классы и показы документальных фильмов.

Музей общественного транспорта в Ташкенте тоже мог бы стать живым культурным пространством. Активисты Telegram-канала «Ко дну», посвящённого общественному транспорту Ташкента, по этому поводу писали: «Не так сложно было организовать [музей]. Он не требует каких-то больших затрат. Достаточно небольшого финансирования, места и энтузиастов. А ещё экспонатов».

Создание музея транспорта — способ не только сохранить прошлое, но и вызвать у жителей Ташкента интерес и сопричастность к истории города и его настоящему.

«Газета.uz» подробно документировала процесс закрытия трамвайного движения в Ташкенте. Некоторые из материалов на эту тему приведены ниже.