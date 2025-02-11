В выходные один из самых знаменитых ташкентских трамваев — «РВЗ-6М2», забытый на многие годы в одном из автобусных парков, обнаружился в удручающем состоянии на берегу канала Актепа.

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

Ответ на вопросы журналистов и пользователей социальных сетей в понедельник дал хокимият Шайхантахурского района, который заявил, что трамвай установлен на будущей круглосуточной прогулочной аллее именно по его инициативе.

«Старый трамвайный вагон» должен «всколыхнуть яркие воспоминания, связанные с трамвайным маршрутом №17, ходившим по массиву Актепа несколько лет назад», и стать «в определённом смысле привлекательным символом данной аллеи», говорится в сообщении.

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

В хокимияте обещали отреставрировать вагон 1987 года выпуска, превратив его в «исторический экспонат», где отдыхающие смогут делать снимки в «фотозоне перед трамваем». Администрация заявила, что открыта к предложениям «населения и активистов» об «эффективном использовании трамвая в туристических и других целях».

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Компания «Тошшахартрансхизмат», на балансе которой в последние годы находился рижский красавец «РВЗ-6» вместе с 14 российскими вагонами «КТМ-19», комментарии не предоставила, несмотря на запросы.

Спасибо, что не порезали?

«РВЗ-6» может быть последним трамвайным вагоном, вообще сохранившимся в Ташкенте. Остальные 14, которые хранились под открытым небом, без какой-либо консервации, в 12-м автобусном парке, могли быть отправлены на металлолом (сейчас их там нет). О таких планах стало известно в конце 2024 года.

«РВЗ-6» на фоне трамваев «КТМ-19» в 12-м автопарке в мае 2021 года. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».«РВЗ-6» на фоне трамваев «КТМ-19» в 12-м автопарке в мае 2021 года. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

В 2021 году, к пятилетию закрытия трамвайного движения в столице, «Газета.uz» публиковала материал о 15 трамваях, хранящихся на задворках автобусного парка. Сюда их привезли летом 2020 года после продажи территории бывшего трамвайного депо №2 в Чиланзарском районе. Тогда сообщалось, что все 15 трамваев могут отправить в Самарканд — единственный город с трамваем в Узбекистане.

Четыре года назад у трамвая были колеса, хотя на кузове уже видны повреждения от неправильной перевозки. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».Четыре года назад у трамвая были колеса, хотя на кузове уже видны повреждения от неправильной перевозки. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

За годы «хранения» трамваи пришли в негодность. Ещё четыре года назад «РВЗ-6» стоял на своих колёсах. Куда потом пропали обе вагонные тележки, неизвестно. Из-за неоднократных подъёмов с использованием тросов корпус в нескольких местах уже был порван.

Несмотря на это, трамвай мог бы стать отличным экспонатом музея транспорта, если бы такой решились открыть в Узбекистане. Его можно было отреставрировать и отдать достойную дань памяти важному виду транспорта, служившему ташкентцам 100 лет. Но властям и меценатам это, похоже, неинтересно, как и идея создания музея авиации.

«РВЗ-6» во 2-м депо после покраски. Фото: Артур Мыскин, transphoto.org, октябрь 2016 года.«РВЗ-6» во 2-м депо после покраски. Фото: Артур Мыскин, transphoto.org, октябрь 2016 года.

В 2016 году, когда трамвай закрывали, были сообщения о возможной передаче вагона в Музей железнодорожной техники, но эти планы не осуществились.

На новом пристанище — прогулочной аллее — трамвай брошен прямо на бетон, без колёс, покосившийся на левый бок, с деформированным от небрежных перемещений корпусом, разорванными боками и разбитыми окнами.

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

Вагон стоит без охраны, с открытой дверью. Он вызывает интерес прохожих, в него заходят дети. В то же время есть риск, что отдельные детали могут быть растащены.

Активисты пытались получить трамвай

В конце декабря группа транспортных энтузиастов, узнав о планах отправить 15 трамвайных вагонов на металлолом, обратилась в «Тошшахартрансхизмат», чтобы узнать, как можно спасти «РВЗ-6». Там ответили, что поскольку вагон является государственным имуществом, то его можно приобрести через аукцион. Активисты были готовы собрать средства на покупку и реставрацию вагона, начались поиски места для его установки.

Тогда же два представителя активистов поехали в 12-й автопарк, чтобы осмотреть трамвай. Он лежал на земле без тележек, но был не настолько покорёжен, как после последней транспортировки. То, что трамвай передадут Шайхантахурскому хокимияту, стало неожиданностью.

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

Аброр Сатимов (автор идеи создания музея авиации) от имени энтузиастов отправлял письма в Кабинет министров, хокимият и Министерство транспорта с просьбой посодействовать сохранить трамвай. В письмах запрашивалась не финансовая помощь, а юридическая и организационная. Для размещения вагона предлагались две локации, связанные с бывшими маршрутами трамвая.

«Письменных ответов не было. Но были звонки из разных ведомств — даже почему-то из Министерства культуры — с похожими вопросами: „Зачем вам трамвай?“ „Что вы хотите с ним сделать?“ „Вы же не собираетесь открывать музей?“» — рассказал «Газете.uz» Аброр Сатимов.

«Отдельная история — как принимали письма в приёмных госорганов. Где-то отказывались принимать письмо, говоря: „В Ташкенте ведь нет трамвая“, и приходилось спорить, чтобы его приняли», — добавил он.

«Трамвай находится в очень плачевном состоянии и требует поэтапного и основательного восстановления. Корпус, внешние и внутренние детали сильно повреждены или утеряны из-за небрежного хранения и непрофессионального способа перевозки. Части кузова местами вырваны, порваны тросом. Это работа не на один месяц. Как и кто будет этим заниматься на аллее и какой вид получит трамвай по окончании работ, неизвестно. Я уверен, что чиновники, решившие отвезти трамвай туда, не задавались подобными вопросами», — отметил энтузиаст.

ктм-19, рвз-6, трамвай

ктм-19, рвз-6, трамвай

«Единственный сохранившийся трамвай „РВЗ-6М2“ важен как часть истории города. Ещё есть шанс спасти частичку истории и символ Ташкента и сделать это правильно», — заявил он.

Трамваи «КТМ-19» в 12-м автопарке в декабре 2024 года. Сейчас их уже нет. Часть из них также можно было бы использовать для музея.Трамваи «КТМ-19» в 12-м автопарке в декабре 2024 года. Сейчас их уже нет. Часть из них также можно было бы использовать для музея.

Почему сохранить память об общественном транспорте — это важно?

История города — это не только архитектура и памятники, но и транспорт, который более ста лет связывает его районы, определяет ритм жизни.

Создание музея общественного транспорта позволило бы сохранить не только малочисленные уцелевшие образцы техники, но и память о городском прошлом, о том, как развивалась его экономика и технологии.

Музей бы также мог стать образовательной площадкой для детей, а архивы документов, которые обычно сопутствуют экспозициям, помогли бы планировать и улучшать современные транспортные системы.

Во многих городах мира коллекции таких музеев участвуют в городской жизни — фестивалях и интерактивных экскурсиях. Например, Санкт-Петербург ежегодно проводит в честь Дня города парад ретротехники по центральным улицам, его традиционные участники — образцы автобусов, троллейбусов, трамваев и спецтехники. Музей городского пассажирского транспорта действует в Минске, а музей транспорта Москвы — не только выставочное, но и общественное пространство, где проводят лекции, мастер-классы и показы документальных фильмов.

Музей общественного транспорта в Ташкенте тоже мог бы стать живым культурным пространством. Активисты Telegram-канала «Ко дну», посвящённого общественному транспорту Ташкента, по этому поводу писали: «Не так сложно было организовать [музей]. Он не требует каких-то больших затрат. Достаточно небольшого финансирования, места и энтузиастов. А ещё экспонатов».

Создание музея транспорта — способ не только сохранить прошлое, но и вызвать у жителей Ташкента интерес и сопричастность к истории города и его настоящему.

«Газета.uz» подробно документировала процесс закрытия трамвайного движения в Ташкенте. Некоторые из материалов на эту тему приведены ниже.