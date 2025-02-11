Проект закона о внедрении международных механизмов сокращения пластиковых отходов разработает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана до 1 ноября 2025 года.

Это поручение содержится в Государственной программе Года охраны окружающей среды и «зелёной экономики».

Документ должен предусмотреть создание пунктов приёма пластика, установку аппаратов для приёма тары или внедрение практики возврата тары, позволяющей гражданам получать плату за сдаваемый пластик, от импортёра или производителя.

Ранее инвентаризация пластиковых отходов показала, что в Узбекистане ежегодно образуется 10,2 млн тонн отходов, 10,3% из них — пластиковые. В 2022 году объем последних оказался в 2,5 раза больше, чем в 2013-м. Крупнейшие потребители пластика — сектор упаковки, транспортная сфера и строительство.

Почти в каждом регионе действуют предприятия по производству пластиковых изделий, в том числе посуды и пакетов. Кроме того, импорт пластиковых изделий в страну намного превышает экспорт и за 2023 год составил 158,5 тысячи тонн на сумму 487,5 млн долларов. Экспорт из Узбекистана пластмассовых товаров за 2023 год составил 47,3 тысячи тонн на сумму 90,1 млн долларов.

В Минэкологии, представляя итоги инвентаризации, отметили, что для эффективного управления пластиковыми отходами необходимо увеличение числа перерабатывающих предприятий, особенно для полиэтилена, полипропилена и ПЭТ.

Проект госпрограммы на этот год также предлагал с 2027 года запретить производство, импорт и использование пластиковых пакетов, а также стимулировать использование экологически безопасных (биоразлагаемых) пакетов. Однако в подписанной версии документа это не предусмотрено.