Консорциум инвесторов во главе с бизнесменом предложил 97,4 млрд долларов за покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT, пишет New York Times.

Глава OpenAI Сэм Альтман отреагировал на предложение Маска, опубликовав пост в принадлежащей последнему соцсети X (бывший Twitter): «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за $9,74 млрд, если хотите».

«Аферист», — ответил ему Маск.

Маск, Альтман и несколько других предпринимателей и исследователей основали OpenAI как некоммерческую организацию в 2015 году. В феврале 2018 года Маск покинул совет директоров OpenAI из-за разногласий по поводу контроля над компанией — он хотел объединить OpenAI с Tesla и стать гендиректором. Альтман возглавил совет директоров OpenAI и создал дочернюю коммерческую компанию, с помощью которой она привлекает средства от Microsoft и других инвесторов.

В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI неожиданно уволил Альтмана, назвав причиной утерю доверия. Против его отстранения выступили почти все сотрудники OpenAI. Более 730 из 770 работников компании подписали открытое письмо, в котором пригрозили уйти вслед за Альтманом, если директор не вернётся. Спустя пять дней Альтман вернулся на свой пост в OpenAI.

После возвращения Альтман начал изучать, как вывести OpenAI из-под контроля некоммерческой организации. Для этого OpenAI необходимо выплатить НКО единовременный взнос или предоставить ей миноритарный пакет акций компании.

В то время как в OpenAI работает более 2000 сотрудников, у контролирующей её некоммерческой организации всего два сотрудника и 22 млн долларов наличными и другими активами. Причина, по которой Маск готов заплатить за неё миллиарды, заключается в том, что она имеет законный контроль над OpenAI, поясняет NYT.

Активы некоммерческой организации ещё не оценивались и Маск пытается установить им стоимость своей заявкой. Его предложение может означать, что коммерческому подразделению OpenAI придётся потратить больше, чтобы обрести независимость от некоммерческой организации, пишет издание.

По словам опрошенных газетой экспертов, совет некоммерческой организации OpenAI обязан продать свои активы по справедливой рыночной стоимости. Предложение Маска делает эту стоимость очень высокой. Если некоммерческая организация примет более низкую цену от коммерческого подразделения OpenAI, ей, возможно, придётся объяснить государственным регуляторам, почему она отклонила более высокую ставку.

В августе 2024 года Маск подал в суд на Альтмана и других представителей OpenAI, заявив, что они нарушили положения контракта, поставив прибыль выше общественного блага в стремлении продвигать ИИ. В ноябре Маск обратился к окружному судье США с просьбой вынести предварительный судебный запрет, чтобы запретить OpenAI преобразовываться в коммерческую структуру.

В иске Маска против OpenAI и Альтмана говорится, что основатели изначально обратились к нему с просьбой профинансировать некоммерческую организацию, нацеленную на разработку ИИ на благо человечества, но теперь она сосредоточилась на зарабатывании денег.

«Пришло время для OpenAI вернуться к открытому исходному коду, ориентированному на безопасность, как это было раньше, — заявил Маск в понедельник. — Мы позаботимся о том, чтобы это произошло».

В последнем раунде финансирования OpenAI была оценена в 157 млрд долларов. Сейчас стоимость компании, в ходе переговоров перед очередным раундом финансирования, оценивается приблизительно в 300 млрд долларов.