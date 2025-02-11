Развитие атомной энергетики повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста. Об этом на совещании 10 февраля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Развитие цифровых технологий, электромобилей, электроники, искусственного интеллекта, майнинга и других отраслей резко увеличивает спрос на энергию. В настоящее время многие государства ищут пути перехода на новые типы энергии. Традиционные ископаемые энергоносители постепенно уступают место возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Уже сегодня на альтернативную энергию приходятся 42% общего объёма мировой генерации», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

«Оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей является атомная энергетика. Сегодня в мире эксплуатируется 417 атомных реакторов общей мощностью 375 ГВт. Строятся новые атомные станции, многие государства включили атомную энергетику в свои стратегии развития. Наша страна, располагающая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности», — отмечается в сообщении.

Президент дал указания по подготовке специалистов для будущей атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Джизакской области и атомной отрасли в целом, а также обеспечению безопасности на уровне требований Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



В сообщении говорится, что за последние годы в стране было запущено около 4 ГВт мощностей альтернативной энергетики, что позволило увеличить долю «зелёной» энергии до 16% по итогам 2024 года. В текущем году этот показатель намечено повысить до 26%.

В течение следующих пяти лет планируется создать дополнительные мощности ВИЭ на 25 ГВт. Это позволит довести производство «зелёной» энергии до 64 млрд кВт⋅ч. К 2030 году долю «зелёной» энергии в генерации страны намечено повысить до более 50%.

Международный консорциум и «нестандартные подходы»

Директор Агентства по атомной энергии («Узатом») Азим Ахмедхаджаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» заявил, что, по оценкам специалистов, к 2040 году доля атомной энергетики в мировом производстве электроэнергии увеличится с текущих 9% до 25%.

В мае прошлого года Дирекция по строительству АЭС при «Узатоме» и компания «Атомстройэкспорт» (инжиниринговое подразделение «Росатома») заключили контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (330 МВт — шесть реакторов по 55 МВт каждый) в Джизакской области (озеро Тузкан). «Росатом» выступит генеральным подрядчиком, к строительству также будут привлечены узбекистанские компании.

«Президентом было особо отмечено, что данный проект должен иметь международный характер с привлечением различных международных структур. В этом проекте будут применены не только российские технологии, но неядерные технологии из Китая, а также различное программное обеспечение и аппаратные комплексы из Европы. Тем самым мы сделаем международный консорциум, который позволит максимально эффективно и с наилучшими технологиями реализовать данный проект», — отметил Азим Ахмедхаджаев.

По его словам, в проект также привлекут «нестандартные подходы», такие как сухие градирни венгерского либо китайского производства. «Это делается, чтобы снизить водопотребление на электростанции», — пояснил он.

Глава «Узатома» указал, что филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Ташкенте уже окончили 117 специалистов, которые обеспечены работой, повышают квалификацию и будут принимать участие в реализации проекта.

Проект малой АЭС реализуется «с обязательным контролем со стороны МАГАТЭ», специалисты которого совместно с «Росатомом» принимают участие в проекте, отметил Ахмедхаджаев. Международная организация даёт рекомендации по соблюдения нормам и стандартов безопасности.

«Узатом» разработал с МАГАТЭ отдельную программу сотрудничества в подготовке квалифицированных кадров и обеспечении безопасности при реализации проектов ядерной энергетики в стране.

«Реформы требуют энергии»

«Также нашим уважаемым руководителем было дано поручение о том, чтобы рассматривать другие варианты реализации такого рода проектов в Республике Узбекистан, что мы начнём реализовывать с сегодняшнего дня», — сообщил Азим Ахмедхаджаев.

«Тот объём реформ, которые проводятся нашим уважаемым президентом, требуют большое количество электроэнергии. И мы считаем, что именно атомная энергетика — из тех базовых [источников] энергии, которые способны обеспечить большое развитие экономики в Узбекистане и которые способны поддерживать электрификацию промышленности в стране», — сказал директор «Узатома».

В октябре прошлого года глава Дирекции строительства АЭС Отабек Аманов сообщил, что малая атомная электростанция будет в собственности Узбекистана. По его словам, для производства ядерного топлива планируется использовать отечественный уран, а отработанное топливо будет вывозиться в РФ.

Директор агентства «Узатом» тогда отмечал, что проведена предварительная оценка 14 потенциальных площадок для строительства атомных станций. «Планируется детальное изучение этих площадок для дальнейшего развития малых реакторов в различных регионах республики», — сообщал он.

Перспективные площадки для будущих малых АЭС в Узбекистане. Они могут появиться также в Ферганской долине, в Ташкентской области, Сырдарье, Сурхандарье, Бухарской и других областях. Источник: «Узатом».

