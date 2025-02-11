Национальный банк Узбекистана будет отвечать за создание 3 миллионов рабочих мест в стране. Об этом сообщил председатель правления НБУ Алишер Мирсоатов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» после совещания у президента в пятницу.

По его словам, глава государства поручил ответственным лицам принять меры для роста сферы услуг на 15% — до 82 млрд долларов по итогам 2025 года.

Мирсоатов сообщил, что президент на совещании отдельно перечислил задачи НБУ в сфере услуг. В их числе — обеспечение занятости 3 млн человек, в том числе 1,5 миллиона жителей Ташкента.

Глава государства озвучил 19 районов, где рост сферы услуг замедлился и оказался ниже 10%. Для ускорения их роста поручено разработать отдельные программы.

В этом году в сфере услуг планируется выделить 67 трлн сумов на финансирование 75,3 тысячи проектов.

«Конечно, НБУ получил специальные поручения по их своевременному финансированию и реализации», — сказал Мирсоатов.

Через инвестиционную компанию банка NBU Invest Group планируется выделить 500 млрд сумов на покупку коммерческой недвижимости напрямую у девелоперов и её предоставление предпринимателям в аренду или лизинг «на выгодных условиях».

«Для развития торговых и сервисных услуг в нежилых помещениях, расположенных на первых этажах многоэтажных домов, перед НБУ поставлена задача внедрить сервисную ипотеку. Для этого банк выделит 500 млрд сумов и обеспечит занятость 150 тысяч человек», — сказал глава НБУ.

На совещании 7 февраля президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что банкам разрешат напрямую приобретать коммерческую недвижимость у девелоперов и затем передавать её предпринимателям в аренду или лизинг. Ожидается, что в результате 50 тысяч кв. м коммерческих помещений выйдут на рынок, бюджет получит 70 млрд сумов доходов, а также будет создано 100−150 тысяч рабочих мест.

Председателю правления Центрального банка Тимуру Ишметову поручено совместно с застройщиками подготовить пакет проектов на 4 трлн сумов, в рамках которого коммерческая недвижимость будет передаваться в лизинг в закреплённых за ними отраслях.