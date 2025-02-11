ХАМАС объявил, что отложит на неопределённый срок освобождение следующей группы израильских заложников, запланированное на 15 февраля, сообщает The Jerusalem Post.

Причиной такого решения в группировке назвали нарушение режима прекращения огня Израилем.

«В течение последних трёх недель руководство сопротивления отслеживало нарушения противника и невыполнение условий соглашения с его стороны. Эти нарушения включают задержку возвращения перемещённых лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним в различных районах сектора и непредоставление доступа гуманитарной помощи во всех согласованных формах», — говорится в заявлении ХАМАС.

Группировка при этом заявила, что «дверь остаётся открытой» для того, чтобы обмен «прошёл в срок», и призвала посредников оказать давление на Израиль.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал заявление ХАМАС «полным нарушением» соглашения о перемирии. Он поручил Армии обороны Израиля подготовиться «к любому возможному сценарию развития событий в Газе» и защитить населённые пункты. «Мы не допустим возврата к реальности 7 октября», — подчеркнул Кац.

По условиям договора о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, первый этап которого вступил в силу 19 января, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на тысячи палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах. Израиль также согласился пропускать в Газу до 600 грузовиков с гуманитарной помощью в сутки и позволил жителям сектора вернуться с юга на север анклава.

На данный момент из плена вернулись 16 человек, включая пятерых граждан Таиланд. По данным израильского правительства, восемь из 33 похищенных мертвы.

«Разразится полный ад»

Президент США Дональд Трамп накануне призвал Израиль отменить соглашение о прекращении огня с ХАМАС и потребовал от группировки вернуть всех заложников к полудню субботу, иначе, по его словам, «разразится ад».

«Если все заложники не будут возвращены к субботе в 12:00 — я думаю, это подходящее время — я бы сказал, отмените его [соглашение о перемирии], … иначе разразится ад», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

«Их следует вернуть к 12:00 субботы, а если их не вернут — всех, а не… по два и по три, и по четыре, и по два. В субботу в 12:00, а после этого, я бы сказал, разразится полный ад», — повторил он.

На вопрос, что может повлечь за собой «полный ад» в Газе, Трамп ответил: «Вы узнаете, и они узнают — ХАМАС узнает, что я имею в виду».

На прошлой неделе Трамп объявил, что США готовы взять сектор Газа «под свой контроль» и заняться развитием территории. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе Газа.

По словам Трампа, сектор Газа должен превратиться в ближневосточную «Ривьеру», а палестинцам не следует туда возвращаться.

«Я не думаю, что люди должны возвращаться в Газу. Я слышал, что Газа была для них очень неудачной. Они живут как в аду», — сказал Трамп.

Вместо Газы палестинцам нужно предоставить «хороший, новый, красивый участок земли» для жизни, сказал он.

В интервью журналистам в минувшие выходные Трамп прямо заявил, что палестинцы не смогут вернуться в Газу в соответствии с его планом по передаче сектора в собственность США и восстановлению территории.

«Я думаю, что это большая ошибка — позволять людям — палестинцам или людям, живущим в Газе — вернуться снова. Мы не хотим, чтобы ХАМАС вернулся. И думайте об этом как о большой площадке для недвижимости, и Соединённые Штаты будут владеть ею, и мы будем медленно — очень медленно, мы никуда не торопимся — развивать её. Мы скоро принесём стабильность на Ближний Восток», — сказал Трамп во время общения с прессой.

Он добавил, что планирует заключить «сделку» с Иорданией и Египтом, чтобы эти страны приняли больше палестинских беженцев.