Постановлением президента Узбекистана от 11 февраля полковник таможенной службы Гайрат Фархадович Насиров назначен первым заместителем председателя Таможенного комитета, сообщила пресс-служба ведомства.

С марта 2022 года он работал начальником специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро», а до этого — замначальника этого комплекса.

Ильхом Мухторов, занимавший пост первого замглавы Таможенного комитета с февраля 2021 года, продолжит свою службу в других подразделениях таможенных органов.