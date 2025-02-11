В феврале в супермаркетах Ташкента картофель подешевел на 26,1%, морковь — на 11,3%, свёкла — на 8,2%, а яйца — на 7,8% по сравнению с 9 января, когда был проведён предыдущий мониторинг, сообщили эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ).

Основной причиной удешевления картофеля стал его импорт, что компенсировало январский рост цен на 23,9%. Страна импортировала 94,2 тысячи тонн картофеля из Афганистана, Кыргызстана, Пакистана и Ирана.





При этом отмечен рост цен на капусту и огурцы. Если капуста дорожала и в январе (+ 6,9%), то огурцы в начале года показали небольшое снижение (-1,7%). Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года цены на огурцы остаются на 30% ниже.

Среди других изменений в феврале зафиксировано небольшое снижение цен на молоко (-0,9%) и сахар (-0,4%). Без изменений осталась стоимость пшеничной муки, риса, гречки, макарон, яблок, бананов и куриного филе.

Напомним, в январе инфляция в Узбекистане составила 0,72%, в частности, продовольственные товары подорожали на 0,8%. Наиболее заметно тогда выросли цены (помимо картофеля) на лук — на 3,4%, морковь — на 2,9%, баклажаны — на 59,6%, болгарский перец — на 13,2%, лимоны — на 7,9%, капусту — на 6,9%, бананы — 6,5%.