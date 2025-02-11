В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) открылась персональная выставка ташкентского художника-пейзажиста Дилюса Мурсалимова. Организаторы представили широкую панораму его творчества: от ранних офортов до зрелых живописных полотен. Масштабная экспозиция из 70 работ звучит как ода красоте природы Узбекистана, которую мастер пишет в мельчайших деталях.

«Если большинство художников при создании картин избирательно подходят к изображаемым объектам, выделяя главное и отсекая второстепенное, то Дилюс с одинаковой любовью и вниманием пишет каждую веточку, травинку, камушек. Именно поэтому его картины дышат, живут своей особой жизнью», — говорит Александр Тюрин, живописец, заслуженный деятель культуры Узбекистана.

Дилюс Мурсалимов.

Дилюс Мурсалимов родился в 1948 году в Ташкенте. Его творческий путь начался в художественном училище им. П. Бенькова (Республиканский художественный колледж им. Бенькова). Затем он поступил на живопись в Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н. Островского (Государственный институт искусств Узбекистана). По окончании вуза Мурсалимов начал преподавать в Институте искусств и дизайна имени К. Бехзода.

Кисти художник не оставлял — работал в разных жанрах, экспериментировал с различными техниками. Наблюдательность и скрупулёзность позволяли Мурсалимову создавать на холстах реалистичные миры, не лишённые сказочности, которая кроется в деталях и символах. Источниками вдохновения для него чаще всего служат природа, архитектура.





На выставке представлены акварели, офорты и живописные полотна, созданные в разные годы. Посетители могут увидеть, как менялся стиль художника, его восприятие окружающего мира.

На ранних офортах, созданных в 1970—1980-е годы, изображены чёрно-белые пейзажи Санкт-Петербурга с его величественной архитектурой, туманной Невой и силуэтами кораблей. Выразительные акварельные портреты и станковые работы посвящены сбору хлопка и другим бытовым сценам из жизни народа Узбекистана.

Поздний период творчества охватывает 2015−2020 годы. Его и отличает сказочность, в которой выражается желание не столько запечатлеть для потомков красоту окружающего мира, сколько выразить на холстах своё восхищение, любовь к родной земле. Особое место в сердце художника занимают горные пейзажи окрестностей Чимгана и ущелья Чаткальского хребта, где он работал годами.

«Дилюс — художник-ювелир, чьи работы напоминают тончайшую вышивку бисером. Мы много лет работаем в одной мастерской в Доме художников, и я часто заглядываю к нему на второй этаж. Свои работы он создаёт месяцами, иногда даже годами, прорабатывая каждую деталь с предельной точностью — не умеет по-другому. Поэтому чем дольше смотришь на его картины, тем яснее понимаешь, какой смысл вкладывал в них автор», — говорит Ашур Мухаммад Карамуртий, член Союза художников Узбекистана.





Выставка «Живопись, графика» Дилюса Мурсалимова в ЦВЗ продлится до 28 февраля. Вход свободный.