«Газете.uz» стало известно об очередном ДТП с участием велосипедиста в Ташкенте. Вечером 19 ноября около 18:00 Николай Сдержиков ехал на работу по улице Махтумкули. В районе старого ТашМИ возле автобусной остановки его сбил чёрный электромобиль Chery, который перестраивался в крайний правый ряд на скорости около 10 км/ч. Номер велосипедист не запомнил.

«Я ехал по правилам: в крайнем правом ряду, со всеми положенными в вечернее время фонарями. Был красный сигнал светофора. Все автомобили стояли. На остановке стоял автобус, и я, убедившись, что никому не мешаю, объехал его слева, где была свободная полоса. Возле автобуса меня сбили. Просто водителю не хотелось стоять в общей очереди, и он решил объехать всех справа, а там ехал я», — рассказывает Николай Сдержиков.

Место ДТП.



После столкновения, по словам велосипедиста, водитель электрокара продолжил движение. Он остановился в 10 метрах от места происшествия и не сразу вышел из машины. Пострадавший поднялся сам и убрал сломанный велосипед в сторону, чтобы не мешать транспортному потоку.

«Ещё несколько минут я ждал, пока водитель и его пассажир ко мне подошли. Помощь не оказали и не предложили. Спросил их, кто был за рулём. Они ответили, что я сам под колёса заехал», — вспоминает мужчина.

«Скорую» вызывать не стали. По словам Сдержикова, серьёзных травм он не получил — отделался царапинами и ушибом. Велосипедист позвонил в 102, вызов был передан в дорожно-патрульную службу. Прибывший на место ДТП инспектор сказал Николаю, что он должен был ехать по тротуару.

«Я говорю: „Там люди ходят“. Видимо, в СБДД не в курсе, что велосипед является транспортным средством и может ехать по проезжей части. Каждый раз нас, велосипедистов, на тротуары стараются выгнать», — говорит Николай Сдержиков.

Свидетелей столкновения велосипедист искать не стал. Он объясняет это тем, что из машин, которые в момент удара стояли на «красном», никто не вышел, а те, кто ехал после того, как началось движение, уже не останавливались.

Место ДТП.



Велосипедист вместе с водителем электромобиля проехали на штрафстоянку, где написали объяснительные. Принял их инспектор Собиров, который оформил ДТП. Он же забрал у Сдержикова паспорт.

С того дня и в течение двух месяцев, по словам пострадавшего, никто из СБДД с ним не связывался. Он сам пытался выяснить, как продвигается расследование ДТП. Нашёл в интернете телефоны отдела по борьбе с нарушениями ПДД, однако дозвониться по ним не получилось. В официальной Facebook-группе «ГУВД: Диалог с населением», по словам велосипедиста, его пост с вопросами о том, как долго может рассматриваться ДТП и по какой причине ему не возвращают паспорт два месяца, не прошёл модерацию и не был опубликован.

Эффективным оказалось обращение в виртуальную приёмную президента. С мужчиной, по его словам, связались из отдела по нарушениям ПДД, сослались на технические проблемы и сообщили, что паспорт он может забрать.

4 февраля Яшнабадский районный суд по уголовным делам рассмотрел дело о ДТП с участием велосипедиста. Водитель электромобиля на заседание не явился. Сдержиков отмечает, что следствие не учло ничего из написанного им в объяснительной.

«Всё обвинение построено со слов водителя, чья агрессивная манера вождения привела к ДТП — он перестраивался, не убедившись в безопасности манёвра. СБДД обвинила в нарушении ПДД меня и выписала штраф в размере 1 БРВ (375 тысяч сумов). Я с этим не согласен, так как никаких следственных действий в моём присутствии со стороны сотрудников отдела по нарушениям ПДД проведено не было», — говорит велосипедист.

Схема ДТП, нарисованная Николаем Сдержиковым.



Судья отправил дело на дополнительное расследование. Он также попросил Николая Сдержикова снять видео с места ДТП, чтобы ознакомиться с его версией случившегося.

Сколько времени займёт дорасследование, неизвестно. Пострадавший велосипедист надеется, что публичная огласка поможет ему добиться справедливости. Другая его цель — обратить внимание на проблемы, связанные с передвижением на велосипеде по городу.

«Не все знают, что велосипед — это транспортное средство, и на нём можно передвигаться по проезжей части, если нет велодорожек. У сотрудников СБДД всегда было предвзятое отношение к велосипедистам. Мы им очень мешаем. Каждый раз выгоняют на тротуары и просят не ехать по дорогам. Я с этим согласен, если есть велодорожки. С их появлением совсем не хочется рисковать и ехать по дорогам, где агрессивные водители постоянно подрезают, зажимают и не пропускают на зелёный свет. Этого не изменить, и с каждым годом становится только хуже: больше машин, больше аварий», — говорит Николай Сдержиков.

Однако велодорожки есть не везде. А качество тех, что есть, оставляет желать лучшего. Покрытия повсеместно с дефектами, имеются препятствия в виде скамеек, урн и рекламы. Несмотря на просьбы жителей, велодорожки продолжают строить за счёт тротуаров.

«Я — участник велосообщества Узбекистана, и эти проблемы у нас всегда обсуждают в Telegram-группе. Также к нам обращаются иностранцы-велолюбители, которые хотят приехать. Что мы им должны ответить?» — задаётся вопросом велосипедист.

В июне 2023 года Николая Сдержикова сбила машина, когда он ехал на трассе Ташкент-Чарвак. Водитель не остановился помочь. Велосипедистов на этой трассе, которая является тренировочной для сборной Узбекистана по велоспорту, сбивают регулярно. Здесь же в тяжёлое ДТП в 2023 году попала чемпионка Азии по велошоссе Анна Кускова.

«Газета.uz» регулярно сообщает о подобных инцидентах, чтобы привлечь внимание властей к отсутствию должной велоинфраструктуры и рискам, которым ежедневно подвергаются велосипедисты на улицах и дорогах Узбекистана. В нашей статье от 2023 года мы писали, что нарушать ПДД водителей стимулирует выборочное правоприменение.

О непонятном статусе пострадавших в ДТП и сложностях в получении информации от СБДД «Газета.uz» писала в недавнем материале о девушке, которую сбил автобус в Ташкенте.