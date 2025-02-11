Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании во вторник приняла закон об утверждении Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в сфере религии, инициированный группой депутатов. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Проект закона был принят в первом чтении 31 января и опубликован для общественного обсуждения, которое длилось до 10 февраля. «Газета.uz» публиковала обзор документа, который направлен на «обеспечение стабильной среды, в которой многоконфессиональное и многонациональное общество Узбекистана может развиваться на основе демократии, светскости, свободы, равенства, социальной справедливости и единства».

В ходе обсуждения поступило более 480 комментариев, говорится в сообщении. 6 февраля в Законодательной палате прошло заседание по обсуждению проекта концепции с представителями 16 религиозных конфессий, ведущих деятельность в стране.

«Представители всех конфессий поддержали проект концепции, отметив, что его принятие послужит обеспечению взаимосогласия между религиями и конфессиями в стране, дальнейшему укреплению мира и стабильности», — говорится в сообщении.

«Анализ комментариев, предложений и рекомендаций показывает, что большинство наших граждан поддерживают данную концепцию», — отметили в Законодательной палате. Изучив комментарии, депутаты внесли изменения и дополнения более чем в 10 пунктов концепции.

Они охватывают такие вопросы, как установление взаимного диалога между конфессиями, укрепление межконфессионального согласия и солидарности, поддержание научно-практических исследований по изучению религиозной культуры народа Узбекистана и религиозно-философского наследия великих мыслителей и учёных, создание условий для образования женщин, повышение их социально-экономической и политической активности путём активного вовлечения их в науку.

В палате отдельно отметили предложения граждан Жахонгира Сафаева, Ахмаджона Орипова, Амирулло Тухлибоева и Шахнозахон Гаффаровой.

Закон направлен на утверждение в Сенат. Он вступит в силу после подписания президентом страны.