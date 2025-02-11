Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 10 февраля провёл выездное заседание в махалле «Анорзор» по административному делу девушки, оскорбившей жителей города в социальных сетях. «Газета.uz» изучила судебное решение.

Согласно материалам, 24-летняя Н. Х. 5 февраля разместила на своей закрытой странице в Instagram 3−4 видео, содержащие оскорбления в адрес жителей столицы, а через 5 минут удалила их.

По её словам, она записала видео в гневе после вопроса таксиста о том, откуда она родом, а затем якобы сказал: «Вы скоты. С тех пор, как вы приехали, в Ташкенте постоянно пробки. А так как ты девушка, я называю тебе более низкую цену за проезд».

Девушка отметила, что сказанные слова были адресованы некоторым таксистам, а блогеры опубликовали в соцсетях части роликов с оскорблениями.

Она рассказала, что четыре раза переносила наркоз по состоянию здоровья, из-за чего легко выходит из себя и долго не может успокоиться.

Кроме того, в своих показаниях девушка рассказала, что в тот момент была уверена в себе и сказала: «Пусть сажают на 15 суток, мне-то что, я говорю правду». При этом ответчица полностью признала свою вину, раскаялась и попросила смягчить наказание.

Потерпевшими по делу выступили председатели махаллей «Богиэрам» и «Богишамол» Юнусабадского района. Они расценили высказывания девушки как оскорбление в свой адрес и просили принять к ней законные меры. Глава махалли «Богиэрам» заявила, что нельзя оставаться равнодушными к действиям Н. Х., так как в противном случае люди могут устроить самосуд над ней.

Суд признал Н. Х. виновной в совершении правонарушения по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство) и назначил ей 10 суток административного ареста. С неё также будут взысканы расходы в размере 15% от базовой расчётной величины (56250 сумов) за каждый день содержания в спецприёмнике.

Летом 2024 года 21-летняя девушка, оскорбительно высказавшаяся в Instagram о жителях областей, приехавших в Ташкент, была арестована на 15 суток. Тогда она извинилась, заявив, что «сказала лишнее в порыве гнева». Отец девушки сказал, что дочь совершила ошибку, добавив, что и он, и его супруга тоже из областей.

В июле 19-летняя жительница Чирчика, оскорбительно высказавшаяся в Instagram о жителях областей, была арестована на 10 суток.