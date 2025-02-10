Президент Дональд Трамп объявил, что введёт 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США в дополнение к уже существующим пошлинам на металлы. Об этом он заявил 9 февраля на борту президентского самолёта, когда летел из Флориды на финал Национальной футбольной лиги в Новом Орлеане, пишет Reuters.

Трамп также заявил, что позже на этой неделе будет объявлено о взаимных пошлинах для всех стран, которые облагают налогом импорт из США.

«Если они взимают плату с нас, мы взимаем плату с них», — сказал он, не уточнив, какие страны будут затронуты.

По данным американских властей, которые приводит Reuters, крупнейшими поставщиками стали в США являются Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам.

Крупнейшим поставщиком первичного алюминия считается Канада, на долю которой в январе-ноябре 2024 года пришлось 79% от общего объёма импорта. Мексика — крупнейший поставщик алюминиевого лома и алюминиевых сплавов.

Комментарии Трампа уже привели к падению цен на акции главных южнокорейских производителей стали и автомобилей. Южная Корея является крупным экспортёром стали в США. С января по ноябрь 2024 года страна поставила в Соединённые Штаты стали на сумму почти 4,8 млрд долларов, что составило 14% от её мирового экспорта за этот период, уточняет AP.

Золото утром 10 февраля достигло рекордного максимума в 2896 долларов за унцию, прибавив более 1% на фоне опасений инвесторов по поводу последствий политики Трампа и спроса на безопасные активы. Всего с начала года золото выросло на 10%, пишет Guardian.

Во время своего первого президентского срока Трамп ввёл пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, но позже предоставил беспошлинные льготы нескольким торговым партнёрам, включая Канаду, Мексику и Бразилию. Экс-президент США Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз.

На прошлой неделе Трамп пригрозил ввести с 4 февраля 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики и 10-процентные — на импорт из Китая. За несколько часов до их вступления в силу Мексика и Канада договорились с США отсрочить введение пошлин, пообещав усилить границу с Соединёнными Штатами. Китай в ответ наложил пошлины на сжиженный природный газ, уголь, сельскохозяйственную технику и другие продукты из США.