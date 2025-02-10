По итогам 2024 года размер ненаблюдаемой экономики Узбекистана превысил 505 трлн сумов, сообщает Агентство статистики при президенте.

Ненаблюдаемая экономика — это та часть экономики, которую официальная статистика не может полностью учесть. Она включает в себя как неформальную, так и теневую экономику.

Неформальная экономика — это небольшие бизнесы и услуги, которые люди оказывают без регистрации. Например, ремонт одежды на дому, такси без лицензии или торговля овощами без официального разрешения.

Теневая экономика — это законная, но скрытая от государства деятельность. Например, когда предприниматели не показывают часть доходов, чтобы платить меньше налогов, или работникам выдают зарплату в конвертах.

Как мы сообщали ранее, в прошлом году валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана вырос на 6,5% — до 1,45 трлн сумов (почти $115 млрд).

Валовая добавленная стоимость ненаблюдаемой экономики оценивается в 505,65 трлн сумов (почти $40 млрд), а её доля в ВВП достигла 34,8%. То есть более 1/3 всей экономики страны остаётся вне поля зрения официальной статистики, но с нюансом, что это не только намеренно скрытая деятельность, но и неформальная занятость.

Размер неформальной экономики составил 383,64 трлн сумов (26,4% ВВП), теневой — 122 трлн сумов (8,4%).

В структуре ненаблюдаемой экономики лидируют сельское, лесное и рыбное хозяйства с долей 63,6%. Следом идут сферы строительства (41,3%) и услуг (40,1%). На промышленность приходится 8,9%.

Ранее в Узбекистане было проведено исследование под руководством Международного валютного фонда для оценки объёма «ненаблюдаемой» экономики. Согласно его результатам, объем ВВП Узбекистана в прошлом году составил 1,192 квадриллиона сумов, что эквивалентно 101,6 млрд долларов США. До пересмотра ВВП, по данным Агентства статистики, составлял 1,066 квадриллиона сумов. Учёт ненаблюдаемой экономики привёл к увеличению номинального показателя на 11,8%, что составило дополнительно 125,6 трлн сумов (10,7 млрд долларов).

В декабре первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев сообщил, что в Узбекистане планируется сократить теневую экономику вдвое в течение пяти лет и привлечь дополнительно 20 трлн сумов в бюджет за 2025 год. Для этого будут ужесточены контроль за лжепредпринимательством, манипуляцией ценами и схемами уклонения от налогов.

В сентябре 2023 года объем теневой экономики был оценён экспертами в 32 млрд долларов (около 40% ВВП). Основные составляющие — вторичный рынок жилья и авто, сельское хозяйство, неформальная торговля и сфера услуг.