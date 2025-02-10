С 2025/2026 учебного года в образовательной сфере появится ряд новшеств, введённых Государственной программой Года охраны окружающей среды и «зелёной экономики».

Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University) определён ведущим вузом по направлению экологии. В нем начнут готовить кадры по направлению .

В Каракалпакстане, областях и Ташкенте появятся «зелёные техникумы», которые будут закреплены за Green University.

В государственных вузах будут внедряться учебные программы по предмету «Охрана окружающей среды и зелёное развитие» для направлений «Естественные науки», «Инженерно-техническое направление», «Экономика и финансы».

Предусмотрено также увеличение квот государственного заказа в области точных и естественных наук, инженерно-технических направлений, сферы услуг и медицины до 25 тысяч за счёт поэтапного увеличения грантовых мест.

Фонд «Эл-юрт умиди» выделит до 20 квот на конкурс стипендий для обучения по образовательным программам в области экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Поэтапно будет организована деятельность не менее одной общеобразовательной школы в каждом районе (городе) Узбекистана, соответствующей требованиям инклюзивного образования.

В рамках программы «От бедности к благополучию» будут проведены мероприятия по подготовке и приёму в вузы на грантовой основе 3500 детей из малообеспеченных семей.