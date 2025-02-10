Сотрудники Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Узбекистана с 5 по 7 февраля провели второй этап широкомасштабной операции «Корадори» («Чёрный мак»), сообщила пресс-служба СГБ.

В рамках 640 мероприятий пресечён сбыт 28,8 кг наркотиков (героин, опий, гашиш, синтетические вещества) и 9421 единицы сильнодействующих и психотропных препаратов. Обнаружены 18 единиц незаконного огнестрельного оружия и 126 единиц холодного оружия.





В отношении 339 лиц возбуждено 269 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 119 лиц. Задержаны 53 разыскиваемых лиц, с 656 гражданами проведены профилактические беседы.

В рамках мероприятий были получены данные в Telegram о закладке 1 кг синтетического наркотика в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. В результате задержаны двое подозреваемых (1986 и 2002 годов рождения) в момент изъятия этой партии наркотиков.

При обыске в доме одного из них в Мирабадском районе столицы были найдены ещё 200 гр синтетического наркотика, электронные весы, изолента и упаковочные пакеты для изготовления «закладок».

Напомним, 3−4 февраля прошёл первый этап операции «Корадори». Тогда СГБ и МВД за два дня задержали 228 человек и изъяли свыше 112 кг наркотиков. Были также изъяты 175 ножей, 58 бит, 24 кастета и 77 единиц огнестрельного оружия.

В ходе ещё одной спецоперации задержаны гражданин Турции (1986 года рождения) и двое граждан Узбекистана, которые пытались отправить двух женщин в Стамбул через международный аэропорт Ташкента для занятия проституцией.

При оперативно-розыскных мероприятиях в Учтепинском районе Ташкента задержан мужчина 1980 года рождения, который угрожал и несколько раз ударил по лицу гражданина 1987 года рождения, а потом скрылся с места происшествия, забрав у него мобильный телефон. В отношении него возбуждено уголовное дело, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Был также задержан его знакомый, 1978 года рождения, о котором поступила информация, что он имеет дома пистолет «Макаров». Оружие 1980 года выпуска действительно было обнаружено и изъято вместе с двумя магазинами и 15 боевыми патронами.

Правоохранительные органы также провели операцию «Ориат», в рамках которой проверили сауны, спа-салоны, массажные кабинеты, караоке-бары, гостиницы, хостелы и ночные клубы с целью выявления «преступлений против нравственности и здоровья», а также предотвращения распространения ВИЧ и других инфекционных и кожно-венерологических заболеваний.





«Было проверено 340 объектов, проведена разъяснительная работа с 2957 лицами, которые могли представлять опасность для здоровья населения. Они были осмотрены врачами, по результатам даны медицинские заключения», — говорится в сообщении.

По выявленным фактам возбуждено 93 уголовных дела, в рамках которых 94 человека привлечены к уголовной ответственности. 153 человека привлечены к административной ответственности, с 1920 гражданами проведены профилактические беседы.