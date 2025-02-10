2025 год объявлен в Навоийской области Годом Алишера Навои, говорится в постановлении президента Узбекистана от 7 февраля о популяризации творческого наследия

великого поэта, мыслителя и государственного деятеля в стране и мире. 9 февраля исполнилось 584 лет со дня рождения Навои.

Согласно документу, будет принять отдельный план по проведению ежегодных творческих вечеров, конкурсов, изданию книг, организации презентаций и научно-литературных конференций, посвящённых творчеству Алишера Навои.

В рамках общенационального проекта «Яшил макон» («Зелёный край») во всех городах и районах Навоийской области будут созданы парки и аллеи, зелёные зоны, посвящённые жизни и творческой деятельности Алишера Навои.

В парке «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан»), создаваемом в Навои, будут установлены памятник Алишеру Навои и символические ворота на основе сюжетов поэм, входящих в произведение «Хамса», а также организован мемориальный музей.

В Навоийском государственном университете 10−15 октября пройдёт международная научная конференция «Роль научно-литературного наследия Алишера Навои в общечеловеческом духовном и просветительском развитии».

Ожидается переиздание произведений о жизни и творчестве Алишера Навои, просветительской и литературной среде, окружавшей его, наставниках, современниках и последователях поэта. Запланированы также выставки рукописей и презентации произведений Навои в вузах.

Навоийский горно-металлургический комбинат профинансирует съёмки художественного фильма, посвящённого Алишеру Навои. Он должен выйти до конца 2026 года.