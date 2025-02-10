Посольство Узбекистана в России призвало сограждан, находящихся на территории РФ незаконно, немедленно урегулировать свой правовой статус «во избежание негативных последствий».

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал ряд законов, ужесточающих миграционные правила. Один из документов подразумевает механизм учёта мигрантов через Реестр контролируемых лиц. В него включены иностранные граждане, совершившие административные правонарушения в сфере миграционного законодательства; те, кто находятся в РФ без законных оснований. Данные о них вносятся в этот реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство.

С 5 февраля Реестр контролируемых лиц, который ведёт Министерство внутренних дел РФ, начал действовать.

Иностранные граждане, внесённые в реестр, обязаны покинуть территорию России или в период с 1 января по 30 апреля 2025 года обратиться в территориальный орган МВД России по месту проживания или в филиал Паспортно-визового сервиса для урегулирования своего правового статуса.

Иностранные граждане, находящиеся в Москве, должны обратиться в Многофункциональный миграционный центр «Сахарово».

По информации российской стороны, в период «амнистии» к иностранным гражданам, подпадающим под действие документа, не будут применяться меры по депортации, помещению в специальные учреждения для содержания нарушителей, а также ограничения на последующий въезд в РФ, пишет посольство.

Иностранным гражданам, включённым в Реестр контролируемых лиц, запрещается:

покупка и регистрация недвижимости и транспортных средств;

заключение брака;

регистрация юридических лиц, компаний и индивидуального предпринимательства;

открытие банковских счетов и проведение банковских операций;

управление транспортными средствами.

Кроме того, несовершеннолетние иностранные граждане, находящиеся в России незаконно, не смогут быть зачислены в образовательные учреждения (школы и детские сады).

Проверить свой правовой статус можно на официальном сайте МВД России.