В первой половине текущей недели территория Узбекистана будет находиться под влиянием влажной и относительно холодной воздушной массы, сообщает Узгидромет. По стране временами ожидаются осадки, преимущественно в виде снега.

13 февраля осадки (дождь, снег) пройдут в отдельных районах центральных и восточных областей, а также по пустынной зоне. По остальной территории без осадков.

14 февраля по большинству областей осадков не ожидается, лишь по крайнему югу местами возможен небольшой дождь, в предгорных и горных районах — дождь и снег.

Температура воздуха 10−11 февраля днём составит 0…+5 градусов, ночью — 0…-5, по северу и пустынной зоне местами до −6…−8.

С 12 февраля начнётся постепенное повышение температуры и к 13−14 февраля воздух днём прогреется до +8…+11, по югу — до +12…+14.

Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, в отдельных районах с усилением до 15−20 м/с. Местами по стране возможен туман.

В Ташкенте в понедельник вечером возможен небольшой снег. 11−12 февраля временами пройдут осадки, преимущественно в виде снега, 13 февраля — в виде дождя. 14 февраля без осадков.

Температура воздуха ночью в пределах −3…+2, днём 10−11 февраля — 0…+5, 12−14 февраля — постепенное повышение до +8…+10.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 3−8 м/с.