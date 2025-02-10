В рамках Государственной программы на 2025 год предусмотрена поэтапная трансформация первичного звена здравоохранения.

Планируется внедрение эффективной системы оказания первичной медико-санитарной помощи в семейных поликлиниках, пунктах семейного врача и медицинских пунктах махаллей.

Кроме того, будет организована деятельность многопрофильных центральных поликлиник в качестве консультативно-диагностических центров центральных больниц.

Среди других мер реформы — создание централизованных лабораторий, перевод очереди на приём к врачу в полностью электронную форму, а также передача стоматологических услуг частному сектору с усилением государственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Запланировано также повышение квалификации медицинских работников, разработка показателей оценки эффективности их труда и внедрение ежемесячной дополнительной надбавки за высокие показатели.

В этом году также состоится реорганизация специализированных медицинских учреждений областного уровня в многопрофильные клиники с современной формой управленческого, финансового и организационного обеспечения и созданием необходимого количества койко-мест.

Министерству здравоохранения поручено до 1 июля внести проект нормативно-правового акта с механизмами поэтапного внедрения системы государственной регистрации деятельности медицинских и фармацевтических работников.

Министерство цифровых технологий совместно с Минздравом должны до 1 ноября внедрить практику назначения лекарств на основании системы «Электронный рецепт» в регионах, где действует медицинское страхование.