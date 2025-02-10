В Узбекистане введут экологические льготы для предприятий и систему обязательного страхования экологического ущерба. Об этом говорится в указе президента от 7 февраля о реализации государственной программы на 2025 год.

С 1 августа внедряется новый порядок стимулирования предприятий I и II категорий по воздействию на окружающую среду к переходу на экологически чистое производство.

На первом этапе предприятия, установившие , смогут:

получить списание задолженности по компенсационным платежам за ущерб природе;

вернуть до 50% таких платежей в течение двух лет (эти средства ранее направлялись в республиканский бюджет).

На втором этапе предприятия, установившие станции мониторинга и в течение года оснастившие производство пылеулавливающими, газоочистными и локальными водоочистными установками, смогут вернуть до 70% компенсационных платежей в течение двух лет.

Эти льготы будут предоставляться на основании заключения Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата через Центры государственных услуг и Единый портал интерактивных госуслуг.

Согласно постановлению Кабинета министров от 7 сентября 2020 года, к первой категории (высокий риск) по воздействию на окружающую среду относятся автомагистрали, метро, железные дороги, грузовые терминалы, аэропорты, металлургические заводы, бурение и обустройство нефтяных и газовых скважин, тепловые, фотоэлектрические, ветряные электростанции мощностью 300 МВт и выше, цементные заводы, химические комплексы, фармпредприятия и другие.

Ко второй категории (средний риск) относится строительство и эксплуатация объектов, не вошедших в I категорию, но оказывающих значительное воздействие на окружающую среду. В их числе — дороги и мосты регионального значения, аэродромы, водозаборные сооружения, полигоны бытовых отходов (для населённых пунктов с населением от 100 тысяч до 200 тысяч жителей), железнодорожные депо, очистные сооружения мощностью очистки от 50 тысяч до 280 тысяч кубометров в сутки, комплексы по производству пищевых продуктов, масла и биологических добавок, линии электропередачи, нефтепроводы и газопроводы, предприятия по окраске и лакированию кожи, предприятия строительной промышленности (кроме производства асбеста и цемента), предприятия по производству бумаги и картона, птицефабрики и другие.

Обязательное страхование экологического ущерба

Министерству экологии поручено до 1 ноября 2025 года разработать законопроект о поэтапном введении системы обязательного страхования экологического ущерба, причинённого предприятиями и организациями.

Согласно системе, если предприятие нанесло вред экологии (загрязнение воздуха, воды, почвы, утечка вредных веществ и т. д. ), страховая компания будет брать на себя финансовую ответственность за устранение последствий.

Предприятия с высокими экологическими рисками будут платить более высокие страховые взносы, что создаст экономический стимул к внедрению более чистых технологий и модернизации производства.

Кроме того, премьер-министр Абдулла Арипов в течение двух месяцев должен утвердить программу по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. В документе будет предусмотрена поэтапная установка очистных сооружений на промышленных предприятиях и в теплицах, а также установлен строгий контроль за её выполнением.

Напомним, с 1 сентября в Узбекистане планируется запуск платформы по присвоению статуса «зелёного предпринимателя». Бизнес с таким статусом получит приоритет на платформе «Шаффоф курилиш», баллы в рейтинге устойчивости и другие преференции. Также появятся «зелёные тарифы» на электроэнергию из ВИЭ.

Также поручено до конца года «мобилизовать все силы», чтобы ограничить использование и продажу бензина Аи-80, а также полностью запретить использование мазута в качестве топлива предприятиями, производящими тепловую и электрическую энергию во всех регионах республики.