В январе 2025 года в Узбекистане была зарегистрирована инфляция в 0,72%, сообщило Агентство статистики при президенте. Это выше показателя за январь 2024 года (0,64%), но ниже инфляции за январь 2023 года (0,82%).

Годовая инфляция (к январю прошлого года) ускорилась до 9,89% (месяцем ранее было 9,8%).

На продовольственные товары цены в первом месяце года поднялись на 0,8% (2,6% за год), на непродовольственные — 0,3% (7,7%), стоимость платных услуг выросла на 1,1% (27%).

Основное повышение цен в январе наблюдалось на такие продукты питания, как говядина с костями — на 1,1% (14,8% за год), баранина — на 1,2% (16,2%), подсолнечное масло — на 2,2% (18,1%), хлопковое масло — 1,9% (19,5%), молоко — на 0,3% (5,8%)

За прошлый месяц резко снизились цены на яйца — на 14,3% (-22,4%), рис и рисовую сечку — на 1% (-6,9%), куриные окорочка — 0,1% (-2,1%), сахар — на 0,7% (-4,1%).

Цены на картофель выросли на 23,9% (о причинах сообщалось ранее), лук — на 3,4%, морковь — на 2,9%, баклажаны — на 59,6%, болгарский перец — на 13,2%, лимоны — на 7,9%, капусту — на 6,9%, бананы — 6,5%.

Помидоры (-1,1%) и огурцы (-1,7%) стали дешевле.





За 12 месяцев картофель подорожал на 68,1%, морковь — на 24,1%, капуста — 13,1%, лук — на 1,9%. Цены на огурцы за это время снизились на 21,7%, помидоры — на 36,9%, яблоки — на 14,4%.

В январе алкогольные напитки прибавили в цене 0,4% (10% за год), табачные изделия — 0,7% (11,8%).

Из основных видов коммунальных услуг повышение тарифов в январе было зафиксировано лишь на услуги по вывозу мусора (4,6%). Незначительный прирост цен также отмечен на материалы и услуги по обслуживанию и ремонту жилья (0,1−0,3%).

Наиболее высокой остаётся инфляция в годовом выражении на услуги по газоснабжению (рост — в 2,3 раза) и электроснабжению (1,7 раза).

Стоимость лекарств за январь повысилась ещё на 0,7%, а за год — на 25,2%, в том числе антибиотиков — на 28%. Услуги по стационарному лечению в годовом выражении стали дороже на 13,5%.

По данным Статагентства, в прошлом месяце зафиксировано снижение цен на газовое автомобильное топливо. Цена пропана уменьшилась 13,2%, но за год выросла на 8,3%. Метан стал дешевле на 0,1% (рост за год на 20,9%).

Бензин за месяц подорожал на 1,5% (3,9% за год).

Сообщается, что за год плата за проезд на поезде в среднем выросла на 13,2% (за январь — на 0,9%), на такси — 12,1%, при этом авиабилеты подешевели на 0,8%.

С января в среднем на 15,3% повысились цены на газеты и издания. Цены на услуги кинотеатров выросли на 3,7% (20,5% за год), театров — на 3% (12,6%). Услуги парков культуры и отдыха за год подорожали на 22,4%.

Услуги государственных детских садов за месяц прибавили в цене 21% (за год — 45,2%), частных — 1,1% (11,3%), услуги репетиторов — 1% (16,2%).

В январе рост цен в сфере гостиничного обслуживания был ощутимо выше, чем в области услуг по предоставлению продуктов питания и напитков (5,7% против 0,6%). Однако в годовом выражении гостиничные услуги подорожали на 10,5%.

Услуги центров отдыха в прошлом месяце во всех регионах республики подорожали в пределах 4,1−17,5%.

Обручальные кольца из драгоценных металлов стали дороже ещё на 3,8%.