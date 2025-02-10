В крупных городах Узбекистана остановят запуск новых экологически опасных предприятий. Это предусмотрено указом президента о реализации госпрограммы на 2025 год.

Согласно документу, с 1 мая под запрет попадут:

производство асбеста и цемента, шлама и шлаков;

кожевенно-дубильные и птицеводческие фабрики;

сжигание любого вида угля без оснащения высокоэффективными пылеулавливающими и газоочистными системами;

заводы чёрной и цветной металлургии, а также стекольные производства, использующие ядовитые примеси и химикаты;

предприятия переработки и сжигания отходов, относящиеся к I и II классу опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные).

Кроме того, до 1 октября в Кабинет Министров планируется внести предложения о поэтапной передислокации из городов Ташкент и Нукус, а также областных центров действующих мощностей по указанным направлениям, а также имеющих высокое энергопотребление.

В проекте госпрограммы на 2025 год также предусматривалось с 1 мая не выдавать заключение об экологической экспертизе для новых проектов, наносящих вред атмосфере в Ташкенте и Нукусе, а также областных центрах.

Как сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, запрет на реализацию новых проектов с высоким уровнем воздействия на окружающую среду в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также поэтапный перенос 168 действующих промышленных предприятий позволят обеспечить экологическую устойчивость регионов.

В районах размещения промышленных предприятий будут созданы новые рабочие места и объекты инфраструктуры (дороги, электро-, газо- и водоснабжение). Запрет на деятельность предприятий, не оснащённых высокоэффективными пылегазоочистными сооружениями, позволит сократить объёмы выбросов в атмосферу.

При этом на всех предприятиях, использующих уголь в качестве источника энергии, будет достигнута установка пылегазоочистных систем, создание программ переработки промышленных отходов и их использование для производства строительных материалов, внедрение биоэнергетических технологий для птицефабрик и систем очистки сточных вод для кожевенных заводов, говорится в сообщении.

Международный опыт

Министерство экологии рассказало о международном опыте в этом направлении. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением относит асбестовые отходы (пыль и волокна) к опасным отходам. Конвенция была принята в Узбекистане в 1996 году. В Германии, основываясь на опыте преобразования Рурского региона, предприятия, работающие на угле, были перемещены из густонаселённых районов в промышленные зоны. В результате загрязнение воздуха сократилось на 60%.

Также в Китае в связи с резким ростом уровня загрязнения воздуха и воды в 1990-е и 2000-е годы из-за влияния металлургических и химических предприятий Пекина, Шанхая и Гуанчжоу, в 2010 году началась практика переноса производств за пределы мегаполисов. Так металлургическое предприятие Shougang Group было переведено на 100 км из Пекина в провинцию Хэбэй. Кроме того, такие механизмы были использованы для улучшения экологической ситуации в таких городах, как Алматы и Джакарта.

По данным Минэкологии, сегодня промышленные предприятия в городах, помимо сжигания углеводородного топлива, также оказывают негативное воздействие на окружающую среду, производя экологически опасные продукты. Например, в 2023 году общий объем выбросов по уровню загрязнения составил 1,8 млн тонн, из которых 1 млн тонн (57%) пришлось на транспортные средства, а 800 тысяч тонн (43%) — на промышленные и производственные предприятия.

В республике в 2023 году на 7036 производственных предприятиях образовалось 125,6 млн тонн промышленных отходов.

Кроме того, в отраслях экономики возросли объёмы использования угля и мазута при централизованном теплоснабжении населения в осенне-зимний период. В 2019 году было использовано 3,9 миллиона тонн угля, а в 2023 году -11 млн тонн. За последние два года использование мазута увеличилось почти в 5 раз. В результате среди населения возникают различные хронические заболевания, включая астму, аллергию, хронический бронхит и другие заболевания, указали в министерстве.

На совещании у президента в марте прошлого года сообщалось о планах постепенного переноса промышленных предприятий из столицы за её пределы, что «создаст новые возможности для Ташкентской области».

Согласно данным Всемирного банка, смертность в Ташкенте, вызванная воздействием мелкодисперсной пыли PM2,5, составляет 3042 случая преждевременной смерти в год. Ущерб здоровью населения оценивается в 488,4 млн долларов. 83% жителей столицы проживают в зонах с высоким уровнем загрязнения воздуха.