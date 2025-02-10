В Узбекистане будет запущено общенациональное движение «Один миллион зелёных семей». Об этом говорится в указе президента от 7 февраля о реализации государственной программы на 2025 год.

Цель этой инициативы — популяризация образа жизни «Экоактивного гражданина» через внедрение экологических принципов в повседневную жизнь населения.

Основные принципы движения включают:

пропаганду здорового образа жизни — повышение медицинской культуры, здоровое питание, ежедневная ходьба и бег;

стимулирование передвижения на «зелёном транспорте», в частности на велосипедах;

сокращение использования пластиковой продукции;

предупреждение расточительного потребления пищи;

рациональное использование воды, газа и электроэнергии;

внедрение сортировки отходов.

Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с Министерством цифровых технологий до 1 июня поручено запустить платформу в рамках движения «Один миллион зелёных семей».

Платформы будет предусматривать следующие возможности:

присвоение статуса «Экоактивный гражданин» с предоставлением 10-процентной скидки на получение государственных услуг, а также скидок на потребительские кредиты в банках с государственной долей более 50%;

присвоение статуса «зелёная семья» и ежегодное вручение 14 электромобилей семьям, отобранным открытым конкурсом, где все совершеннолетние члены получили статус «Экоактивный гражданин»;

проведение конкурсов «Самая чистая махалля» и «Самая зелёная махалля», в махаллях, где половина населения получила статус «зелёная семья», с перечислением в фонд победителей 500 млн сум на улучшение инфраструктуры, в том числе на ремонт дорог, установку энергоэффективного освещения, возведение детских площадок, создание «зелёных садов», установку скамеек, строительство мусоросборочных площадок, установку урн и контейнеров для отходов, с учётом предложений населения махаллей.

До 1 марта будет разработана программа по усилению пропаганды пользы правильного питания, занятий физической культурой и спортом для здоровья человека.

В числе других мер госпрограммы Года охраны окружающей среды и «зелёной экономики» — запрет на новые проекты, вредящие экологии, в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, обязательное страхование экологического ущерба, введение статуса «зелёного предпринимателя» и «зелёных» тарифов на электроэнергию.