В Узбекистане предпринимателям начнут присваивать статус «зелёных» с предоставлением ряда послаблений. Это предусмотрено указом президента о реализации государственной программы на 2025 год.

С 1 сентября 2025 планируется запустить платформу для присвоения субъектам бизнеса статуса «зелёного предпринимателя». Такой статус смогут получить предприятия, внедряющие экологически чистые технологии, меры по энергосбережению и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Для этого необходимо соответствовать следующим критериям:

озеленение — создание вокруг предприятий «зелёных поясов», внедрение оросительных систем, капельного и контейнерного (мешочного) орошения;

энергосбережение — использование энергосберегающих технологий и оборудования;

снижение воздействия предприятий на окружающую среду — внедрение онлайн-мониторинга для предотвращения экологических правонарушений и выбросов в атмосферу;

реализация в производстве принципа внедрения циркулярной экономики («7R»);

Компании, получившие статус «зелёного предпринимателя», смогут воспользоваться рядом преференций:

приоритет на платформе «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство»), которая включает в том числе госзакупки, госуслуги в сфере строительства, электронный рейтинг застройщиков;

Временное освобождение от экологических проверок;

поддержка в выходе на международные рынки;

дополнительные баллы в Рейтинге устойчивости предпринимательства (ссылка для проверки).

Кроме того, с 1 апреля 2025 года в Узбекистане внедрят «зелёные тарифы» на электроэнергию, полученную из возобновляемых источников. Льготный тариф будет применяться:

для предпринимателей, производящих электричество из биогаза, отходов, солнечных и ветряных установок;

для населения, которое использует солнечные панели и продаёт государству излишки электроэнергии.

Указом президента Генпрокуратуре также поручено следить за исполнением плана по установке солнечных панелей в Узбекистане. Минэнерго совместно с хокимиятами разработает программу их установки в разрезе районов и городов.

С 2023 года в Узбекистане начали внедрять систему сертификатов «зелёной энергии», подтверждающих выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников. Один такой сертификат удостоверяет производство 1000 кВт·ч «зелёной» электроэнергии. Сертификаты считаются объектами гражданского права, находятся в свободном обращении и могут передаваться одним лицом другому.