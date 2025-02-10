В социальных сетях распространилось видео с возгоранием на магистральном газопроводе в Бухарской области.

По данным областного Управления по чрезвычайным ситуациям, 10 февраля, в 11:26 в Бухарской области на 106-м км магистрального газопровода «Бухара-Урал» произошла авария. Газопровод, принадлежащий Газлийскому управлению магистральных газопроводов, имеет диаметр 1020 мм и находится под давлением 26 кг.

Утечка газа произошла на подземном участке газопровода, в 40 км от ближайшего населённого пункта — махалли «Кизилработ» Ромитанского района.

«Быстрое реагирование позволило уже в 11:30 перекрыть задвижки, после чего наблюдался контролируемый выход остаточного газа. В настоящее время авария полностью устранена», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники областного УЧС, начальник районного отдела ОЧС, а также пожарно-спасательная бригада.

Пострадавших и жертв в результате происшествия нет, заявили в УЧС.

Министерство энергетики и компания «Узтрансгаз» (управляет магистральными газопроводами), опубликовавшие сообщения после УЧС, заявили, что в настоящее время «принимаются все необходимые меры для устранения данной ситуации».

Как уточнили «Газете.uz» в компании «Узтрансгаз», в 11:30 были перекрыты задвижки, после чего продолжается контролируемый выход газа, который остался в трубе (он продолжает гореть). После чего аварийные службы приступят к ремонту.

В сети сообщалось, что газовые заправки начали сообщать, что сегодня будут работать до 14:00.

Минэнерго сначала заявило, что до полного устранения последствий инцидента, в целях бесперебойного обеспечения населения и социальных объектов природным газом, на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) в регионах республики временно вводятся ограничения. Позже эта часть сообщения была удалена.

Позже министерство уточнило, что после дополнительного изучения ситуации было принято решение продолжить работу газовых заправок в прежнем режиме, согласованном ранее с областными хокимиятами.

«Их деятельность будет регулироваться в зависимости от местного спроса и давления в газопроводах. В связи с этим ранее опубликованная информация была откорректирована. В случае каких-либо изменений по данному вопросу общественность будет дополнительно проинформирована», — говорится в сообщении.

Газлийское управление магистральных газопроводов (Газлийское УМГ) — это структурное подразделение компании «Узтрансгаз», занимающееся эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом магистральных газопроводов в Газлийском регионе Узбекистана. Оно управляет важными газотранспортными магистралями, включая «Бухара-Урал», обеспечивая транспортировку природного газа внутри страны и на экспорт.

Длина газопровода «Бухара-Урал», который соединяет Узбекистан, Казахстан и Россию, превышает 4500 км. Изначально он был построен в 1963−1965 годах для транспортировки природного газа из Узбекистана в Россию и другие страны. Осенью 2014 года газопровод был запущен в реверсном режиме, то есть газ начал поставляться в обратном направлении.

Сегодня магистральный газопровод используется в целях поставки природного газа внутренним потребителям Узбекистана.

Российская госкорпорация «Газпром» в 2023 году рассматривала поставки газа в Казахстан и Узбекистан через газопровод «Бухара — Урал».