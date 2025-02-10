В Сурхандарьинской области сотрудники Таможенного комитета и Службы государственной безопасности Узбекистана предотвратили очередную попытку ввоза в страну крупной партии наркотических средств. Об этом сообщает пресс-секретарь председателя Таможенного комитета Хусан Тангриев.

9 февраля на таможенном посту «Айритом», на границе с Афганистаном сотрудники проверили грузовик, следовавший транзитом через территорию республики. В ходе досмотра их внимание привлекли 13,5 тонны веников, загруженные в авто.





После этого автомобиль был доставлен на таможенный склад поста «Термез», прилегающего к посту «Айритом», где груз прошёл полный таможенный досмотр.

По данным ведомства, в грузовике находилось 22,5 тысячи хозяйственных веников из веничного сорго, упакованных в 180 мешков. Проверка показала, что внутри ручек 2986 веников были «искусно» спрятаны полиэтиленовые свёртки длиной около 25 см, обёрнутые жёлтым скотчем, соответствующим цвету веника.









При вскрытии свёртков в присутствии понятых, в каждом из них было обнаружено в среднем по 200 грамм «темно-коричневого вещества с резким запахом». Экспресс-анализ показал, что это гашиш. Общий вес запрещённого вещества составил 612 кг. По предварительным оценкам, стоимость такой партии наркотиков на чёрном рынке превышает 16,5 млн долларов.

По данному факту продолжается доследственная проверка.