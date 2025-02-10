Российские власти считают, что давление Запада препятствует усилиям России по привлечению бывших советских государств в свою орбиту, пишет Financial Times со ссылкой на доклад правительства РФ.

«Внутренний доклад, показанный на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина в апреле прошлого года, предлагает редкую возможность увидеть, как война России в Украине нанесла ущерб отношениям с некоторыми из её ближайших союзников», — отмечает FT.

В докладе говорится, что Москва хочет восстановить доступ к мировой торговле и видит Россию в центре «евразийского торгового блока», который будет конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем. Новый блок должен также соединить РФ со странами глобального юга.

Однако на пути реализации проекта остаются значительные препятствия, признается в докладе. В документе, в частности, говорится, что Запад успешно оказывал давление на страны Центральной Азии, заставляя их соблюдать санкции с помощью «кнута и пряника», предлагая им доступ к мировым рынкам, транспортным коридорам и цепочкам поставок в обход Москвы.

Центральная Азия, согласно докладу, извлекла выгоду из санкций, вытеснив российский бизнес из своей юрисдикции, взяв под контроль импортные и экспортные потоки и переместив производство из России. Страны региона также получили дополнительные комиссии от России для компенсации риска нарушения санкций.

В докладе отмечается, что России придётся «играть в долгую игру», чтобы удержать страны Центральной Азии рядом с собой. Они, тем временем, пользуются «уязвимостью» России и стремятся объединяться без РФ в такие группы, как Организация тюркских государств.

Кроме того, как подчёркивается в докладе, страны Центральной Азии «изменили своё мировоззрение, переосмыслив нашу коллективную историю», продвигая английский язык вместо русского и переходя на западные образовательные стандарты, а также отправляя свою элиту учиться на Запад.

Самым успешным примером по укреплению экономических связей и влияния России в докладе называется Беларусь.