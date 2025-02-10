Суд в Уйчинском районе Наманганской области приговорил 19-летнего парня, который в октябре в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП, к 6 годам лишения свободы, сообщил телеканал MY5.

29 октября молодой человек после выпивки в ночном клубе сел за руль кроссовера Captiva, которые ему не принадлежал, не имея при себе водительского удостоверения. Разогнавшись до 100 км/ч на дороге Учкурган-Уйчи-Наманган, он совершил столкновение с седаном Cobalt. В результате аварии три человека, находившихся в Cobalt, скончались на месте.

Суд признал парня виновным по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы.

Осуждённый будет отбывать наказание в колонии поселении. Ему также запрещено в течение 3 лет управлять транспортными средствами.