В Узбекистане вводятся новые меры для стимулирования использования альтернативных строительных материалов. Это предусмотрено указом президента о реализации госпрограммы на 2025 год.

С 1 августа 2025 года строительные организации, которые перешли от производства жжёного кирпича на производство стеновых материалов (пеноблоков, газоблоков), получат приоритет на платформе «Шаффоф қурилиш». Она включает в себя госзакупки, госуслуги в сфере строительства, электронный рейтинг застройщиков.

На этот год налог за пользование недрами для производителей кирпично-черепичного сырья установлен в размере 5%, но не менее 4620 сумов за кубометр.

С 1 января 2026 года налог за пользование недрами при производстве жжёного и сырого кирпича увеличится в два раза от установленной ставки на 2025 год. В дальнейшем, с 2027 года, налоговые ставки будут повышаться поэтапно. Изначально в проекте указа предлагалось увеличить её в 10 раз.

С 1 января 2027 года будет запрещена добыча песка в карьерах, расположенных на сельскохозяйственных землях, а также на территориях природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, в лесном и водном фондах. Эти меры направлены на сохранение плодородного слоя почвы и защиту природных ресурсов.

Кроме того, поручено в двухмесячный срок разработать программу по увеличению производства и внедрения в стране энергоэффективных строительных материалов.

В прошлые годы большая часть кирпичных заводов в Узбекистане работала на газе. С 2023 года их активно начали переводить на угольное топливо, а с 1 мая того года запретили выдачу технических условий для подключения к газовым сетям новые тепличные хозяйства и производителей цемента, кирпича и извести.