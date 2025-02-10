На массиве Карасу Самарканда в пункте сбора отходов было обнаружено тело недоношенной новорождённой девочки, сообщил телеканал Sevimli.

Сотрудница управления благоустройства Матлуба Джуракулова нашла ребёнка 7 января около 7:30 за зданием махаллинского комитета «Обод маскан». Она рассказала, что у девочки были травмы головы и конечностей, и предположила, что нанести их могла собака.

По словам акушера-гинеколога семейной поликлиники №13 Азизы Бердиевой, ребёнок был недоношенным (22 недели). «Похоже, роды прошли дома, без обращения в государственный роддом… Развитие у плода было нормальное, руки и ноги, ногти были сформированы», — сказала она.

УВД Самарканда начало расследование по факту происшествия.

Год назад в этом же массиве женщина оставила в подъезде одного из домов двух девочек-близнецов в возрасте 4−5 дней. Их состояние было удовлетворительное.