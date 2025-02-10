Качество воздуха в Ташкенте вновь стало одной из главных тем обсуждений в обществе в последние месяцы. Недавние замеры экологов в Ташкентской области вызвали критику в социальных сетях, где пользователи поставили под сомнение точность измерений. Ведомство ответило на замечания и пояснило, как проводятся замеры и что действительно показали приборы.

Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Ташкентской области совместно с областной прокуратурой 4 февраля провело исследование в Зангиатинском, Кибрайском и Ташкентском районах. Специалисты изучили уровень загрязнения воздуха, чтобы выявить источники выбросов загрязняющих веществ и факты незаконного использования топливно-энергетических ресурсов.

С помощью передвижной лаборатории был проведён анализ уровня загрязнения воздуха на территории от населённого пункта Эшонгузар до Ташкентского педиатрического медицинского института. Замеры были произведены в 9 точках вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги.

Анализ не выявил случаев превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ РМ2,5 и РМ10 (частицы диаметром менее 2,5 и 10 микрон), заявило управление.

В районе с повышенным уровнем загрязнения воздуха было обследовано 357 теплиц общей площадью 318,3 га. Из них в Зангиатинском районе изучено 145 теплиц на площади 138,3 га, в Кибрайском — 134 на площади 142,8 га, в Ташкентском — 78 на площади 37,1 га.

Оказалось, что 258 теплиц находятся в эксплуатации, а 99 являются сезонными и не функционируют «из-за отсутствия котельной». В 167 теплицах выращивают огурцы и помидоры, в 71 — цветы, в 12 — зелень, в 2 — лимоны и в 6 — другую рассаду.

Согласно исследованию, 195 теплиц для отопления используют уголь, 53 — горячую воду, а 9 — природный газ. 69 теплиц имеют сертификат об экологической экспертизе, а в 32 установлены фильтры.

На 27 владельцев теплиц, нарушивших правила эксплуатации вентиляционных труб, наложены административные штрафы, в отношении 33 владельцев теплиц возбуждены иски о приостановлении деятельности. Ещё 166 владельцев теплиц предупреждены о привлечении к ответственности в случае неустановки пылегазоочистного оборудования.

Что вызвало критику в соцсетях

В социальных сетях обратили внимание на показания на экране устройства, замеряющего концентрацию РМ2,5: 0,209 мг/м3. Евгений Скляревский написал: «Мерят в микрограммах, это будет 209 мкг/м3, норма превышена в 40 раз. Видна дата 4 февраля. В это же время датчик сервиса air.tashkent.uz в Алмазарском районе (недалеко) показывал 220 мкг/м3 (что близко по значению) и сервис охарактеризовал воздух как „Очень вредный“». Об этом же написал и ряд блогеров.





В Минэкологии ответили, что во время рейда оборудование зафиксировало разовое превышение концентрации частиц PM2,5 — 0,209 мг/м3. «Однако для объективной оценки уровня загрязнения специалисты проводят замеры несколько раз в течение суток в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и санитарными нормами Узбекистана».

В соцсетях ошибочно разделили разовое значение 0,209 мг/м3 на предельно допустимый среднегодовой уровень 0,005 мг/м3, что привело к заявлению о превышении нормы в 40 раз. Согласно санитарным правилам, в стране установлены среднесуточные (0,06 мг/м3) и среднегодовые нормы (0,035 мг/м3) без единого предела для разовых превышений, указали в министерстве.





Глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха СанПиН 0053−23 Промежуточные целевые показатели

Самый высокий показатель

1

2

3

4

РМ 2,5 мг/м3

Годовое

0,035

0,025

0.015

0.01

0.005

0.035

Суточное

0.075

0.05

0.0375

0.025

0.015

0.06

Разовое

Не установлен



В районе рейда большинство теплиц отапливается горячей водой, поступающей от Ташкентской ТЭЦ, что снижает уровень выбросов. Мониторинг показал, что «ежедневный уровень локального загрязнения не превышает установленных норм», заявили в Минэкологии.

Страна

Суточное мг/м3

Годовое мг/м3

Разовое

Узбекистан

0.06

0.035

Не установлен

Китай

0.075

0.035

Не установлен

Индия

0.06

0.04

Не установлен

США

0.035

0.012

Не установлен

Япония

0.035

0.015

Не установлен

Евросоюз

Не установлен

0.025

Не установлен



Стандарты допустимой концентрации PM2.5 в воздухе в разных странах.

Как теплицы влияют на воздух в Ташкенте?

Минэкологии представило карту с указанием 1875 теплиц (из них свыше 1200 теплиц, или 64%, работают на угле), расположенных в радиусе 5 км от Ташкента. В среднем 80% годового потока воздуха в «розе ветров», поступающего в столицу, проходит через районы с наибольшей концентрацией теплиц, отметили в ведомстве.





В холодное время года нагрузка загрязняющих веществ на атмосферу увеличивается из-за использования угля и других видов топлива.

Основная часть рейдов и лабораторных исследований проводится ночью. С ноября по февраль было обследовано 607 теплиц:

Только 53 объекта имели пылегазоочистные фильтры (из них 99,5% — самодельные, с эффективностью ниже 60%, хотя должно быть не менее 99,5%);

У 199 теплиц отсутствовало государственное экологическое заключение;

В 18 теплицах, помимо угля, сжигались остатки резины, ветки и другие отходы.

По итогам проверок:

154 хозяйства привлекли к ответственности;

95 предприятий временно закрыли;

49 теплиц оштрафовали;

376 хозяйствам выдали предписания о соблюдении экостандартов.





Напомним, с февраля 2023 года согласно постановлению президента для экономии газа часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц начали переводить на угольное топливо. Всего в том году планировалось перевести на уголь 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.

В Минэкологии в начале 2024 года сообщали «Газете.uz», что вокруг Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух. Тогда озвучивалось, что вокруг столицы работают 631 теплица на площади 1314 га, то есть почти в 3 раза меньше, чем озвучивается сегодня.

Какие меры принимаются?

Согласно постановлению постановления от 25 сентября 2024 года (ПП-338) в угольных теплицах Ташкентской области планируется обязательная установка сертифицированного пылегазоочистного оборудования с эффективностью не менее 99,5%. Для этого ведётся работа по финансированию закупки и локализации производства таких установок.

В Государственной программе 2025 года по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» также предусмотрены также меры по улучшению экологической ситуации:

запрет на реализацию новых вредных производств в крупных городах;

ограничение использования топлива ниже стандарта «Евро-4» до конца года;

отказ от мазута на тепло- и электростанциях;

введение обязательного страхования экологического ущерба.

С 1 марта прошлого года в Узбекистане должна была быть внедрена система оповещения населения о превышении допустимых уровней содержания мелкодисперсных частиц в воздухе. Одновременно должно было начаться регулярное информирование о профилактических мерах граждан, здоровье которых имеет высокую чувствительность к загрязнению воздуха. О начале реализации этих мероприятий не сообщалось.