Качество воздуха в Ташкенте вновь стало одной из главных тем обсуждений в обществе в последние месяцы. Недавние замеры экологов в Ташкентской области вызвали критику в социальных сетях, где пользователи поставили под сомнение точность измерений. Ведомство ответило на замечания и пояснило, как проводятся замеры и что действительно показали приборы.
Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Ташкентской области совместно с областной прокуратурой 4 февраля провело исследование в Зангиатинском, Кибрайском и Ташкентском районах. Специалисты изучили уровень загрязнения воздуха, чтобы выявить источники выбросов загрязняющих веществ и факты незаконного использования топливно-энергетических ресурсов.
С помощью передвижной лаборатории был проведён анализ уровня загрязнения воздуха на территории от населённого пункта Эшонгузар до Ташкентского педиатрического медицинского института. Замеры были произведены в 9 точках вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги.
Анализ не выявил случаев превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ РМ2,5 и РМ10 (частицы диаметром менее 2,5 и 10 микрон), заявило управление.
В районе с повышенным уровнем загрязнения воздуха было обследовано 357 теплиц общей площадью 318,3 га. Из них в Зангиатинском районе изучено 145 теплиц на площади 138,3 га, в Кибрайском — 134 на площади 142,8 га, в Ташкентском — 78 на площади 37,1 га.
Оказалось, что 258 теплиц находятся в эксплуатации, а 99 являются сезонными и не функционируют «из-за отсутствия котельной». В 167 теплицах выращивают огурцы и помидоры, в 71 — цветы, в 12 — зелень, в 2 — лимоны и в 6 — другую рассаду.
Согласно исследованию, 195 теплиц для отопления используют уголь, 53 — горячую воду, а 9 — природный газ. 69 теплиц имеют сертификат об экологической экспертизе, а в 32 установлены фильтры.
На 27 владельцев теплиц, нарушивших правила эксплуатации вентиляционных труб, наложены административные штрафы, в отношении 33 владельцев теплиц возбуждены иски о приостановлении деятельности. Ещё 166 владельцев теплиц предупреждены о привлечении к ответственности в случае неустановки пылегазоочистного оборудования.
Что вызвало критику в соцсетях
В социальных сетях обратили внимание на показания на экране устройства, замеряющего концентрацию РМ2,5: 0,209 мг/м3. Евгений Скляревский написал: «Мерят в микрограммах, это будет 209 мкг/м3, норма превышена в 40 раз. Видна дата 4 февраля. В это же время датчик сервиса air.tashkent.uz в Алмазарском районе (недалеко) показывал 220 мкг/м3 (что близко по значению) и сервис охарактеризовал воздух как „Очень вредный“». Об этом же написал и ряд блогеров.
В Минэкологии ответили, что во время рейда оборудование зафиксировало разовое превышение концентрации частиц PM2,5 — 0,209 мг/м3. «Однако для объективной оценки уровня загрязнения специалисты проводят замеры несколько раз в течение суток в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и санитарными нормами Узбекистана».
В соцсетях ошибочно разделили разовое значение 0,209 мг/м3 на предельно допустимый среднегодовой уровень 0,005 мг/м3, что привело к заявлению о превышении нормы в 40 раз. Согласно санитарным правилам, в стране установлены среднесуточные (0,06 мг/м3) и среднегодовые нормы (0,035 мг/м3) без единого предела для разовых превышений, указали в министерстве.
Глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха
СанПиН 0053−23
Промежуточные целевые показатели
|Самый высокий показатель
|1
|2
|3
|4
|РМ 2,5 мг/м3
|Годовое
|0,035
|0,025
|0.015
|0.01
|0.005
|0.035
|Суточное
|0.075
|0.05
|0.0375
|0.025
|0.015
|0.06
|Разовое
|Не установлен
В районе рейда большинство теплиц отапливается горячей водой, поступающей от Ташкентской ТЭЦ, что снижает уровень выбросов. Мониторинг показал, что «ежедневный уровень локального загрязнения не превышает установленных норм», заявили в Минэкологии.
|Страна
|Суточное мг/м3
|Годовое мг/м3
|Разовое
|Узбекистан
|0.06
|0.035
|Не установлен
|Китай
|0.075
|0.035
|Не установлен
|Индия
|0.06
|0.04
|Не установлен
|США
|0.035
|0.012
|Не установлен
|Япония
|0.035
|0.015
|Не установлен
|Евросоюз
|Не установлен
|0.025
|Не установлен
Стандарты допустимой концентрации PM2.5 в воздухе в разных странах.
Как теплицы влияют на воздух в Ташкенте?
Минэкологии представило карту с указанием 1875 теплиц (из них свыше 1200 теплиц, или 64%, работают на угле), расположенных в радиусе 5 км от Ташкента. В среднем 80% годового потока воздуха в «розе ветров», поступающего в столицу, проходит через районы с наибольшей концентрацией теплиц, отметили в ведомстве.
В холодное время года нагрузка загрязняющих веществ на атмосферу увеличивается из-за использования угля и других видов топлива.
Основная часть рейдов и лабораторных исследований проводится ночью. С ноября по февраль было обследовано 607 теплиц:
- Только 53 объекта имели пылегазоочистные фильтры (из них 99,5% — самодельные, с эффективностью ниже 60%, хотя должно быть не менее 99,5%);
- У 199 теплиц отсутствовало государственное экологическое заключение;
- В 18 теплицах, помимо угля, сжигались остатки резины, ветки и другие отходы.
По итогам проверок:
- 154 хозяйства привлекли к ответственности;
- 95 предприятий временно закрыли;
- 49 теплиц оштрафовали;
- 376 хозяйствам выдали предписания о соблюдении экостандартов.
Напомним, с февраля 2023 года согласно постановлению президента для экономии газа часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц начали переводить на угольное топливо. Всего в том году планировалось перевести на уголь 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.
В Минэкологии в начале 2024 года сообщали «Газете.uz», что вокруг Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух. Тогда озвучивалось, что вокруг столицы работают 631 теплица на площади 1314 га, то есть почти в 3 раза меньше, чем озвучивается сегодня.
Какие меры принимаются?
Согласно постановлению постановления от 25 сентября 2024 года (ПП-338) в угольных теплицах Ташкентской области планируется обязательная установка сертифицированного пылегазоочистного оборудования с эффективностью не менее 99,5%. Для этого ведётся работа по финансированию закупки и локализации производства таких установок.
В Государственной программе 2025 года по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» также предусмотрены также меры по улучшению экологической ситуации:
- запрет на реализацию новых вредных производств в крупных городах;
- ограничение использования топлива ниже стандарта «Евро-4» до конца года;
- отказ от мазута на тепло- и электростанциях;
- введение обязательного страхования экологического ущерба.
С 1 марта прошлого года в Узбекистане должна была быть внедрена система оповещения населения о превышении допустимых уровней содержания мелкодисперсных частиц в воздухе. Одновременно должно было начаться регулярное информирование о профилактических мерах граждан, здоровье которых имеет высокую чувствительность к загрязнению воздуха. О начале реализации этих мероприятий не сообщалось.