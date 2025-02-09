Частный Anorbank приобрёл в центре Ташкента здания Министерства энергетики и государственной компании «Узтрансгаз» суммарно за 439,6 млрд сумов ($33,97 млн). Это следует из существенных фактов, опубликованных на Едином портале корпоративной информации.

Наблюдательный совет банка 26 декабря 2024 года принял решение приобрести здания на улице Истикбол, дом 21. По этому адресу находится Министерство энергетики Узбекистана (напротив Международного Вестминстерского университета и гостиницы Hampton by Hilton).

Объект недвижимости принадлежит Neft Gaz Bino Inshoat, занимающейся арендой и управлением многоквартирными домами и жилищами. Это дочерняя компания «Узбекнефтегаза». Руководители госкомпании сегодня работают в двух офисных зданиях на Истикбол, 16 и проспекте Амира Темура, 64 в Ташкенте, а также в Карши.

Согласно информации на портале госзакупок, которую изучила «Газета.uz», в 2023 году Минэнерго платило за аренду зданий Neft Gaz Bino Inshoat по 412 млн сумов в месяц (4,94 млрд сумов в год), а в 2024 году цена аренды выросла на 32% — до 544,3 млн сумов в месяц (6,5 млрд сумов в год).

27 января (27 декабря — по информации на сайте банка) Anorbank и Neft Gaz Bino Inshoat заключили сделку купли-продажи на 254,55 млрд сумов (19,62 млн долларов по курсу ЦБ). Это составило 25,77% от чистых активов банка. Факт о крупной сделке был раскрыт 3 февраля.

Набсовет Anorbank 10 января также решил купить здание «Узтрансгаза» на улице Шахрисабз, 85А, которое расположено рядом с Минэнерго. В этот же день была оформлена сделка купли-продажи на 185,03 млрд сумов ($14,28 млн по курсу ЦБ) — это 18,11% от чистых активов цифрового банка. Факт о сделке опубликован 13 января.

Первым на эту новость обратил внимание финансист Отабек Бакиров. Он предположил, что продажа зданий учреждений связана с переездом Министерства энергетики в строящийся первый район «Нового Ташкента», куда в будущем планируется перевезти все государственные ведомства.

В конце декабря министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщал, что Минэнерго переедет в Новый Ташкент. 28 декабря президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с первым этапом строительства нового города. Главе государства тогда показали временные здания из лёгких конструкций для работы министерств. Сообщалось, что это поможет сократить загруженность улиц столицы.

«Президент одобрил проект. Дирекция прямо в центре Нового Ташкента построит новое здание нашего министерства. Не только министерство, но и все предприятия в структуре министерства. Если мы сейчас расположены в 22 частях Ташкента, что создаёт неудобства, то теперь разместимся в одном месте. Будет создано современное здание для того, чтобы все этапы нашей работы будут скоординированы и согласованы. Министерства, ведомства, хозяйствующие субъекты поэтапно переедут, будут построены новые здания, жильё для работников, инфраструктура», — сказал министр.

При этом перед продажей объектов госсобственности не сообщалось о проведении аукциона или конкурса. Бакиров со ссылкой на источники в банковской сфере сообщил, что месте приобретённых зданий Anorbank может построить новый бизнес-центр.

Банк пока не комментировал сделку. В «Узбекнефтегазе» и Минэнерго редакции не удалось получить комментарий.

По состоянию на 1 января активы Anorbank составляют 10,1 трлн сумов (18-е место среди 36 банков), депозиты — 8,74 трлн сумов (7-е место среди частных банков), капитал — 1,02 трлн сумов.