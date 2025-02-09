Узбекистан и Малайзия объявили запуск периода инновационного развития совместного партнёрства. Договорённость в Куала-Лумпуре достигли президент Узбекистана и премьер Малайзии. Создаётся платформа Стратегического диалога глав МИДов, будет разработано Соглашение о преференциальной торговле и Программа промышленной кооперации.

В Узбекистане «мобилизуют все силы» для ограничения продажи бензина Аи-80 до конца года. Это предусмотрено указом президента. При этом население должно быть обеспечено «качественным, экологически чистым и доступным топливом».

Пенсионерам при длительном выезде из Узбекистана приостанавливают выплату пенсий. Если пенсионер выехал за границу и не вернулся в течение трёх месяцев, выплата пенсии приостанавливается. Получить пенсию — не более чем за 24 пропущенных месяца — можно по возвращении. «Газета.uz» узнала, что пенсионерке приостановили выплату из-за неверных данных о выезде за рубеж.

Швейцария вернёт Узбекистану ещё $182 млн активов Гульнары Каримовой. Соглашение об этом подписали две страны. Ожидается, что средства будут переданы народу Узбекистана через Многопартнёрский трастовый фонд ООН Uzbekistan Vision 2030. Ранее был возвращён $131 млн.

Утилизационный сбор для электромобилей повышается в 4 раза. С 1 мая он составит от 45 до 78,5 млн сумов в зависимости от года выпуска машины. Цель — финансирование организации инфраструктуры для утилизации батарей. Для отечественных производителей действует льгота.

«Спад активности и коррекция цен». В 2024 году средняя цена вторичного жилья в Ташкенте снизилась на 1,8% — до 1190 долларов за 1 кв. м (в 2023 году был рост на 30%), а земля стала дешевле на 2,9% — 352 млн сумов за сотку. Ранее ЦБ предупреждал о возможной коррекции цен. Число сделок с недвижимостью в Узбекистане сократилось на 2,2%.

В Ташкенте снова сносят летние террасы заведений общепита. Представители заведений общепита рассказали «Газете.uz», что пытались узаконить конструкции, но столкнулись с отказами.

За международные курьерские посылки вводится таможенный сбор в размере 2% от БРВ за 1 кг. Он будет действовать при доставке товаров со всех зарубежных маркетплейсов и при отправке посылок между физлицами. В Таможенном комитете по просьбе «Газеты.uz» разъяснили новый порядок.

Концепция государственной политики в религиозной сфере опубликована для обсуждения. Она направлена на воплощение принципов светскости государства и создание условий для прогресса страны.

«У меня ВИЧ. Обними меня». История Азимы Ёдгоровой. Люди с ВИЧ могут вести полноценную жизнь при своевременном лечении. Яркий пример — Азима Ёдгорова, которая первой в Узбекистане открыто признала свой ВИЧ-статус. Диагноз ей поставили в 6 лет. Проект «Воля» рассказывает историю о выборе между жизнью в страхе перед осуждением и в счастье.

Большая история маленького самолёта. Вылетая или прилетая в Ташкент, вы могли заметить стоящие вдоль ВПП старые самолёты. Среди них есть семь маленьких самолётов Ил-114−100, когда-то соединявших столицу с другими городами Узбекистана. «Газета.uz» рассказывает об одном из них — UK-91102, постоянном участнике международных авиашоу

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