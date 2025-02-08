Пирог с бананом без выпечки





Несложный, но очень красивый и вкусный пирог без выпечки с начинкой из бананов и вареной сгущёнки и нежным сливочным кремом.

Карамельно-банановый Татен





Тарт Татен — знаменитый французский пирог, названный в честь сестёр Татен, которые и придумали классический рецепт.

Банановое печенье





Печенье по этому рецепту получается очень мягким и ароматным.

Банановая запеканка





Очень нежная творожно-банановая запеканка готовится не сложно, а по консистенции и вкусу напоминает чизкейк.

Шоколадный пирог с бананом





Нежное шоколадное тесто, сочные бананы идеально дополняют друг друга в этом пироге.

Банановый крамбл





Популярный американский десерт, который отлично подходит для идеального завтрака!

Шоколадно-банановый кекс





Нежный, влажный, невероятно ароматный — ну очень и очень удачный вариант выпечки для семейного чаепития.

Банановый хлеб с шоколадом и орехами





Ароматный, безумно вкусный и нежный банановый хлеб с кусочками тёмного шоколада не оставит никого равнодушным.

Банановые слойки





Невероятные хрустящие слойки из слоёного теста с нежной банановой начинкой.