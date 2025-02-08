Пирог с бананом без выпечки
Несложный, но очень красивый и вкусный пирог без выпечки с начинкой из бананов и вареной сгущёнки и нежным сливочным кремом.
Карамельно-банановый Татен
Тарт Татен — знаменитый французский пирог, названный в честь сестёр Татен, которые и придумали классический рецепт.
Банановое печенье
Печенье по этому рецепту получается очень мягким и ароматным.
Банановая запеканка
Очень нежная творожно-банановая запеканка готовится не сложно, а по консистенции и вкусу напоминает чизкейк.
Шоколадный пирог с бананом
Нежное шоколадное тесто, сочные бананы идеально дополняют друг друга в этом пироге.
Банановый крамбл
Популярный американский десерт, который отлично подходит для идеального завтрака!
Шоколадно-банановый кекс
Нежный, влажный, невероятно ароматный — ну очень и очень удачный вариант выпечки для семейного чаепития.
Банановый хлеб с шоколадом и орехами
Ароматный, безумно вкусный и нежный банановый хлеб с кусочками тёмного шоколада не оставит никого равнодушным.
Банановые слойки
Невероятные хрустящие слойки из слоёного теста с нежной банановой начинкой.