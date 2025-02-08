В Узбекистане с 1 июля будет усилена ответственность за самовольное бетонирование, возведение построек и установку конструкций на территориях массивов многоэтажных домов, покрытых почвой и зелёными насаждениями.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 30 января, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в Год охраны окружающей среды и «зелёной экономики (2025).

Решение принято с учётом «предложений широкой общественности, международных и отечественных экоактивистов, научного сообщества в сфере экологии» и направлено на сохранение плодородного слоя почвы и охрану зелёных территорий.

Дополнительно при проектировании, строительстве и приёмке в эксплуатацию многоэтажных домов будет введено обязательство по установке систем для полива сточной, дождевой и технической водой.

В целом в 2025 году намечено реализовать ряд мероприятий в направлении «улучшения экологического облика махаллей, повышения уровня озеленения улиц, формирования экологически благоприятной и благополучной среды для проживания».

Среди них — создание сети «Тенистых прогулочных улиц» путём высадки деревьев и растений вдоль пешеходных и отдельных велосипедных дорожек, а также повышение уровня озеленения за счёт эффективного использования дождевых и сточных вод, внедрения системы полива деревьев путём применения в махаллях современных водосберегающих технологий.