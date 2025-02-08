В Узбекистане с 1 мая начнётся реализация программы «Чистые руки», направленную на расширение возможностей населения, особенно представителей молодого поколения, для использования санитарно-гигиенических средств. Это предусмотрено указом президента от 30 января, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в Год охраны окружающей среды и «зелёной экономики (2025).

Программа «Чистые руки» должна предусматривать обеспечение во всех учреждениях здравоохранения и образования мест для мытья рук санитарно-гигиеническими средствами.

Кроме того, должны быть приняты меры по улучшению технического состояния санитарно-гигиенических помещений (туалеты, душевые и др.), а во всех строящихся новых учреждениях они должны размещаться во внутренней части зданий.

Эти учреждения в течение года должны планировать в первую очередь приобретение средств для мытья рук и антисептических средств.

С мая также будут введены обязательства по обеспечению санитарно-гигиеническими средствами всех видов общественных санитарно-гигиенических помещений и организаций общественного питания.

Министерству экономики и финансов поручено при необходимости выделять бюджетным организациям на протяжении года дополнительные средства на мероприятия, предусмотренные указом, на основании обоснованных расчётов распорядителей бюджетных средств первого уровня.

Комитету санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья поручено в месячный срок пересмотреть нормативы выделения средств для поддержания санитарно-гигиенического состояния в указанных учреждениях и установить строгий контроль за их фактическим исполнением.

Перед Министерством здравоохранения, Министерством экономики и финансов, Министерством дошкольного и школьного образования и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства поставлена задача до 1 августа с привлечением международных экспертов Всемирной организации здравоохранения и ООН разработать и внести в правительство Программу улучшения санитарно-гигиенической системы во всех учреждениях социальной сферы республики, в том числе в точках общественного питания и санитарно-гигиенических местах вдоль межобластных автомобильных дорог.

О санитарно-гигиеническом состоянии школ и других объектов, а также планах создания сети общественных туалетов читайте в материалах по теме, приведённых ниже.