В Узбекистане намерены «мобилизовать все силы и средства» для ограничения использования и реализации бензина Аи-80 до конца года. При этом население должно быть обеспечено «качественным, экологически чистым и доступным топливом».

Об этом говорится в указе президента от 30 января о Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в Год охраны окружающей среды и «зелёной экономики.

До конца года также должен быть внедрён полный запрет использования мазута в качестве топлива предприятиями, производящими тепловую и электрическую энергию во всех регионах республики.

Исключение составят случаи использования мазута в качестве аварийного топлива с уведомлением Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и по согласованию с Кабинетом министров.

История вопроса

В начале 2024 года Министерство энергетики сообщало «Газете.uz» о планах отказаться от бензина Аи-80 до 2026 года за счёт наращивания производства бензина марок Аи-92 и выше. Параллельно предлагалось снизить ставки акциза на высокооктановые марки бензина.

Позже президент поручил премьер-министру решить вопрос об окончательном отказе от Аи-80 (стандарт «Евро-2») уже с 2025 года.

Однако в сентябрьском постановлении президента говорилось о поэтапнои ограничении использования и продажи моторного топлива стандарта ниже «Евро-4» с 2028 года. В частности, для этого на Бухарском и Ферганском нефтеперерабатывающих заводах, которые производят Аи-80, будет проведена глубокая модернизация, а также запрещён импорт топлива стандартов «Евро-2» и «Евро-3».

В пресс-службе компании «Узбекнефтегаз» отмечали «Газете.uz», что на модернизацию потребуется время. «Для перехода на бензин „Евро-4“ и выше на Бухарском НПЗ нужно время. До конца [2024] года будет разработано технико-экономическое обоснование проекта, после чего оно будет внесено в Кабинет министров. На полное завершение проекта необходимо 30−32 месяца», — заявили в компании.