Равшан Усманов, с 2023 года занимающий посла Узбекистана в Великобритании, стал также первым послом страны в Исландии. Как сообщило ИА «Дунё», он вручил верительные грамоты президенту Исландии Халле Томасдоттир.

Узбекистан и Исландия установили дипломатические отношения 25 сентября 1997 года. Президент Исландии приветствовала назначение впервые в истории двусторонних отношений посла Узбекистана.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание активизации связей в торгово-экономической, культурной и туристической сферах. Халла Томасдоттир назвала важным сотрудничество в таких областях, как энергетика, высокие технологии и цифровизация, рыболовство, туризм, охрана окружающей среды.

Равшан Усманов (1978 года рождения) был назначен послом в Лондоне в конце 2023 года. Он является выпускником Бирмингемского университета (Великобритания), Университета мировой экономики и дипломатии и Ташкентского государственного юридического университета. Раньше был послом в Малайзии и Франции (по совместительству — в Италии и Португалии).