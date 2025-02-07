Будущее тысяч сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру оказалось под вопросом из-за блокирования деятельности агентства администрацией президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

В заявлении на сайте USAID (он был полностью скрыт, в последние дни на единственной странице публикуются лишь краткие уведомления) говорится, что с 7 февраля в административный отпуск уйдут все сотрудники, нанятые напрямую, из всех офисов и представительств.

Исключение сделано для работников, ответственных за критически важные функции, а также для основного руководства и персонала специально назначенных программ. Персоналу агентства — гражданам США — предписано вернуться в страну в течение 30 дней.

Сообщается, что на данный момент работу сохранят только 294 человека из примерно 1400 американцев. Всего в USAID трудоустроено более 10 тысяч человек. По словам собеседников Reuters, в африканском бюро USAID останутся всего 12 сотрудников, в азиатском — 8. Однако эти цифры могут быть другими — ситуация меняется каждый час.

Слияние с Госдепартаментом?

«Газета.uz» писала, что администрация Трампа хочет лишить USAID независимости и передать его под контроль Госдепартамента США во главе с госсекретарём Марко Рубио, который был назначен исполняющим обязанности администратора USAID. В первый же день на посту президента Дональд Трамп заморозил оказание Соединёнными Штатами иностранной помощи на 90 дней.

Миллиардер Илон Маск, который в новой администрации руководит Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), заявил, что президент согласен закрыть агентство. В своей соцсети Х Маск назвал USAID «криминальной организацией», но никаких доказательств своему утверждению не предоставил. Он, как и Трамп, опубликовал целую серию постов, касающихся USAID, при этом используя множество необоснованных утверждений.

Марко Рубио, который в прошлом выступал в поддержку оказания Штатами помощи другим странам, обвинил USAID в том, что оно превратилось в «глобальную благотворительную организацию», которая тратит деньги налогоплательщиков, «не учитывая, отвечает ли это национальным интересам или нет».

По его словам, администрация Трампа столкнулась с «чиновничьим неподчинением» в USAID и была вынуждена «предпринять радикальные шаги», чтобы «взять агентство под контроль».

Рубио добавил, что США не намерены отказываться от оказания помощи иностранным государствам, потому что «это имеет смысл», но как будет проходить процесс — через Госдепартамент или реформированное USAID — Белый дом ещё не решил.

«Уничтожение USAID навредит американцам»

USAID было создано в 1961 году после принятия Конгрессом закона об иностранной помощи. Чтобы ликвидировать агентство или объединить его с Госдепартаментом, необходимо одобрение Конгресса.

США являются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, на которую тратится менее 1% бюджета страны (вопреки распространяемым в соцсетях сообщениях о 25%). В 2023 финансовом году агентство оказало помощь на более чем 40 млрд долларов (в том числе 25 млрд, выделенных агентству Конгрессом, остальная часть приходится на помощь, выделенную Госдепартаментом) свыше 130 странам, в том числе Украине, Эфиопии, Иордании, Демократической Республике Конго, Сомали, Йемену и Афганистану. Узбекистан также среди получателей помощи USAID — с 1993 года она составила более 650 млн долларов.

Группа из пяти бывших администраторов USAID 5 февраля выступила с резкой критикой попыток администрации Трампа по ликвидации агентства. В совместном заявлении они отметили, что «служили разным президентам и голосовали за разные политические партии» и подчеркнули глобальную значимость организации, отметив, что её уничтожение только навредит американцам.

«Хотя мы не согласны по всем вопросам, мы полностью согласны с тем, что USAID и программы иностранной помощи Америки жизненно важны для наших интересов, что профессиональные сотрудники USAID хорошо служат каждому из нас, и что обязанность администрации и Конгресса — защищать уставную роль агентства», — написали они в заявлении. Подписи под ним поставили Джон Брайан Этвуд, Питер Макферсон, Эндрю Натсиос, Гейл Смит и Саманта Пауэр.

The Washington Post пишет, что заморозка иностранной помощи серьёзно скажется на фермерах, представителях бизнеса и организациях США, у которых USAID покупало продукты и услуги для помощи другим странам.

На долю американских фермеров приходился 41% продукции, которые ежегодно закупало USAID, работая совместно с Министерством сельского хозяйства США. В 2020 году было закуплено продукции на 2,1 млрд долларов.

Решение Трампа заморозить помощь другим странам привело к приостановке отправки из США риса, пшеницы, соевых бобов и другой продукции на сумму более 340 млн долларов.

Продовольственная программа ООН сообщила, что приостановка финансирования деятельности USAID нарушила поставки более 507 тысяч тонн американской продовольственной помощи. Ещё более 180 тысяч тонн планируемых закупом продовольствия оказались под вопросом.

«Все в слезах — от руководства до уборщиков»

Решение администрации Трампа репатриировать сотрудников USAID, работающих за рубежом, повергло международный персонал агентства в хаос, пишет Washington Post, чьи журналисты поговорили с более чем десятью работниками организации.

По их словам, приказ об отзыве заставил их поспешно искать временное жилье в США и новые детские сады или школы для детей. Многие считают неизбежным, что останутся без работы.

Всё происходит на фоне отсутствия полной информации от Белого дома, в то время как большинству сотрудников заблокировали доступ к системам агентства, отмечает газета. Сотрудники рассказывают, что без электронной почты и доступа к системам USAID они не представляют, как получат разрешение на покупку авиабилетов обратно в США и организуют другие задачи, связанные с переездом.

«Вы оказываетесь в чужой стране, по всей вероятности, в месте, куда вы переехали, несмотря на терроризм или риски безопасности, и с вами обращаются так, как будто вы каким-то образом враг государства, — рассказал один из собеседников. — Это ещё не самое худшее. Ваша карьера не самое важное по сравнению с жизнями тех, кому вы пытались помочь, и… многие из них умрут без американской помощи».

«Мы видели, как подобное происходило при эвакуации из зон военных действий. Я просто не могу поверить, что мы делаем это ради легкомысленного политического спектакля, ради которого, похоже, это делает нынешняя администрация», — сказал один из чиновников.

Несколько посольств США в последние дни провели собрания, на которых сотрудники различных агентств, включая Госдепартамент, выразили обеспокоенность тем, как обращаются с программами помощи и работниками USAID.

«Все были в слезах — от руководства до уборщиков нашего здания. Наше сообщество подавлено», — рассказал изданию чиновник о встрече в американском посольстве в африканской стране.

«Больше всего мне не даёт спать по ночам то, что я рассматриваю разрушение USAID как тестовый случай — тренировочный заезд — того, насколько далеко администрация может пойти или нарушить закон, чтобы получить то, что она хочет», — отметил один из сотрудников USAID, работающий за рубежом.