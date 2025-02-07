Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 7 февраля озвучил меры для развития транспортной инфраструктуры.

В прошлом году объём транспортных услуг вырос на 8,6% — до 145 трлн сумов. Президент отметил, что для обеспечения высокого экономического роста этого недостаточно.

Чтобы увеличить долю местных экспедиторов в международных перевозках, они были освобождены от уплаты НДС. В результате Министерство транспорта должно довести их долю до 25% в этом году и до 50% к 2026 году.

Грузовые автомобили, соответствующие экологическим стандартам «Евро-5» и выше, были освобождены от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора с августа 2021 года до 1 января 2025 года. Президент одобрил продление этой льготы ещё на три года (до 2028 года).

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам проработать с частными авиакомпаниями меры для двукратного увеличения авиарейсов в Самарканд, Бухару, Ургенч, Нукус и Термез, а также увеличить объём авиауслуг в этом году минимум на 20%, обслужив 15 млн пассажиров.

Глава государства также указал на необходимость ускорить запуск современного электропоезда, который будет курсировать между Ташкентом, Янгиюлем, Чиназом и Сырдарьинским районом.

Сегодня 50% экспорта железнодорожных услуг приходится на транзитные грузоперевозки. Поставлена цель довести объём транзитных грузов до 22 млн тонн к 2030 году.

Ответственным лицам поручено выделить предпринимателям свободные земли вдоль автомобильных дорог и построить 72 современных придорожных сервисных объекта.

Кроме того, принято решение запустить трёхлетнюю программу по увеличению числа крупных мультимодальных логистических центров в два раза.